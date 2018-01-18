четверг, 18 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
Я просыпаюсь в одно утро, а у аккаунта плюс пять тысяч новых подписчиков

Армине

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Звезды Музыка Эксклюзив Party Жизнь Cмотри Секс Курьез Розыгрыш Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Жена перед смертью попросила мужа поливать цветы, что он и делал годами. Пока не узнал о них страшную правду...

Жена перед смертью попросила мужа поливать цветы, что он и делал годами. Пока не узнал о них страшную правду...

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook

Англичанка рассказала о том, как ее покойная мать разыграла своего мужа Найджела, а он узнал об этом только спустя годы после ее смерти. Федра наказала Найджелу поливать цветы в доме, и тот не смел ослушаться ее просьбы. Но через несколько лет случайно понял, что делал это зря, пишет Medialeaks.

Федра и Найджел Николь познакомились в 16 и прожили вместе почти всю жизнь, пока женщина не скончалась от рака в 2013 году, когда ей было 69 лет. Для всей её семьи это было тяжёлым горем, и особенно тяжело пришлось ее мужу и дочери Антонии.

Перед смертью Федра попросила своего мужа сделать кое-что после того, как её уже не будет: не прекращать поливать её цветы в ванной. Найджел отнёсся к этой просьбе очень серьёзно и пять лет исправно выполнял обещанное. Ведь это было последнее желание его возлюбленной, а к такому люди всегда относятся очень трепетно. Некоторые даже готовы носить 20 лет одну и ту же одежду, если только она напоминает им о покойных близких.

Старания Найджела явно не проходили даром, потому что цветы выглядели просто прекрасно. Правда, вот туалет почему-то начал подтекать и Найджелу приходилось постоянно подтирать лужи на полу ванной. Но недавно мужчина перенёс операцию и уже не мог ухаживать за собой сам, так что решил переселиться из своего дома в дом престарелых.

С собой он захотел забрать и цветы, напоминавшие ему о покойной жене. И тут, спустя пять лет после её смерти, ему открылась правда о том, за чем он на самом деле так старательно ухаживал все эти годы.

Цветы были не настоящие, а пластиковые, похожие на это растение.

По словам Антонии, раньше отец не очень-то обращал внимание на лужи на полу и сваливал все на протекаюший туалет. Но теперь он понял их истинное происхождение. 

Узнав правду, и он и дочь очень долго смеялись и хотели бы верить, что где-то над ними смеется и Федра тоже. Трогательную историю о посмертном пранке оценили и подписчики Антонии в твиттере. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ