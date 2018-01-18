Жена перед смертью попросила мужа поливать цветы, что он и делал годами. Пока не узнал о них страшную правду...

Федра и Найджел Николь познакомились в 16 и прожили вместе почти всю жизнь, пока женщина не скончалась от рака в 2013 году, когда ей было 69 лет. Для всей её семьи это было тяжёлым горем, и особенно тяжело пришлось ее мужу и дочери Антонии.

Перед смертью Федра попросила своего мужа сделать кое-что после того, как её уже не будет: не прекращать поливать её цветы в ванной. Найджел отнёсся к этой просьбе очень серьёзно и пять лет исправно выполнял обещанное. Ведь это было последнее желание его возлюбленной, а к такому люди всегда относятся очень трепетно. Некоторые даже готовы носить 20 лет одну и ту же одежду, если только она напоминает им о покойных близких.

Старания Найджела явно не проходили даром, потому что цветы выглядели просто прекрасно. Правда, вот туалет почему-то начал подтекать и Найджелу приходилось постоянно подтирать лужи на полу ванной. Но недавно мужчина перенёс операцию и уже не мог ухаживать за собой сам, так что решил переселиться из своего дома в дом престарелых.

С собой он захотел забрать и цветы, напоминавшие ему о покойной жене. И тут, спустя пять лет после её смерти, ему открылась правда о том, за чем он на самом деле так старательно ухаживал все эти годы.

Цветы были не настоящие, а пластиковые, похожие на это растение.

По словам Антонии, раньше отец не очень-то обращал внимание на лужи на полу и сваливал все на протекаюший туалет. Но теперь он понял их истинное происхождение.