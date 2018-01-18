Кейт Миддлтон наконец-то показала свой живот, и он неожиданно большой!

В последнее время в модных СМИ только и разговоров, что о так называемом «беременном гардеробе» герцогини Кэтрин: вот уже несколько месяцев она выходит в свет в нарядах, которые уже носила в 2015 году, когда ждала Шарлотту.

Однако на днях Миддлтон дала новый повод для обсуждения, впервые за долгое время нарушив это свое модное правило. 17 января Кейт посетила лондонскую школу Bond Primary School, чтобы встретиться с ее учениками и принять участие в тренировке по теннису, пишет Woman.

Герцогиня отдала предпочтение спортивному комплекту, состоящему из черных треников с лампасами, кроссовок и белоснежной ветровки. Последняя подчеркнула уже довольно большой живот Миддлтон.

ФОТО: Vida Press