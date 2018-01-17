Болезни, при которых поможет секс

Безопасный секс не только не калечит, но иногда и лечит.
Секс от головной боли
Ученые готовы поспорить с тем, что головная боль — повод отказываться от интимной близости. Напротив — сексуальная разрядка может помочь в борьбе с мигренью и кластерными головными болями, пишет Health.mail.ru.
Исследователи опросили 300 человек с регулярными мигренями и 100 человек, которые испытывают приступы кластерной головной боли — внезапной и острой боли в области позади глаз. Они узнали у респондентов, занимаются ли те сексом во время обострений болезни.
Большинству из них, как выяснилось, при приступах не до секса. Но 30–35% пациентов пробовали таки заняться сексом при вспышке головной боли.
Секс помог облегчить симптомы мигрени у 60% опрошенных, при кластерных головных болях — у 37% участников. При этом трети пациентов с мигренями и половине людей с кластерными головными болями от секса становилось только хуже.
Секс может помочь облегчить головную боль, но все зависит от того, какого она характера. С довольно высокой вероятностью занятие сексом принесет пользу при мигрени, а вот при кластерной головной боли он скорее ухудшит состояние.
Конечно, опрос пациентов с мигренями не может объяснить, почему они чувствуют себя лучше после секса — может, они просто отвлекаются от боли в голове на другие ощущения. В любом случае, если таблетки не снимают приступ головной боли, стоит попробовать.
Секс от простуды
Наверняка вы слышали, что секс повышает иммунитет. Правда ли это? И если да, то как это работает?
В организме есть специальные антитела — иммуноглобулины класса А (IgA). Именно они — основа местного иммунитета, они нейтрализуют вирусы, которые попадают из воздуха на слизистые дыхательных путей. Если IgA много, и они активны, человек не заболевает даже в разгар сезона простуд.
Причем тут секс? Ученые исследовали слюну 112 студентов на предмет содержания иммуноглобулинов класса А. Также этих студентов опросили, как часто они занимаются сексом.
Участников разделили на четыре группы: не занимаются сексом вообще, занимаются редко (меньше раза в неделю), часто (один-два раза в неделю) и очень часто (три раза в неделю и больше).
Концентрация IgA оказалась на 30% выше в той группе студентов, что занимались сексом часто. У остальных же участников уровень иммуноглобулина А был примерно одинаковый.
Вывод — секс действительно улучшает иммунитет и помогает бороться с простудой, но только если заниматься им раз или два в неделю. Как слишком частый, так и редкий секс — не приносит пользы иммунитету.
Секс для здоровья сердца
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) — это показатель равномерности сердцебиения. Бытовая логика подсказывает, что чем стабильнее сердечный ритм, тем здоровее сердечно-сосудистая система. На самом деле все как раз наоборот: высокая неравномерность, или вариабельность сердечного ритма, является признаком здоровья сердца и сосудов.
Немецкие ученые исследовали группу из 50 мужчин и женщин от 20 до 47 лет. Часть из них жили вместе с партнером, кто-то просто занимался сексом, другие лишь мастурбировали. У участников измеряли вариабельность сердечного ритма и давление.
Выяснилось, что ВСР выше у людей, которые живут вместе и часто занимаются сексом. Именно у них сердечно-сосудистая система должна быть самой здоровой.
А вот ни частота секса с партнерами, с которыми участники исследования не жили вместе, ни мастурбация — не оказывали позитивного влияния на сердце и сосуды.
Ученые сделали вывод — именно близкие отношения с постоянным партнером делают регулярный секс полезным для сердца.
Секс против расстройств поведения
«Что-то ты давно в плохом настроении, может, тебе сексом заняться?» Эта фраза может вызывать сильное раздражение, но на самом деле в словах советчиков есть доля истины. Регулярный секс действительно увеличивает степень удовлетворенности жизнью, а это — хорошая профилактика депрессии — и в целом благотворно влияет на психическое здоровье.
Британские исследователи опросили 2,5 тысячи мужчин и женщин о том, как часто они занимаются сексом, какие виды сексуальной активности практикуют и насколько удовлетворены жизнью, отношениями и своим психическим состоянием.
Оказалось, что чем чаще люди занимались вагинальным и/или оральным сексом, тем лучше было их психическое здоровье и выше удовлетворенность жизнью. Надо отметить, что заменить секс с партнером мастурбацией для профилактики депрессии не получится. Самоудовлетворение плохо влияет на психику и удовлетворенность жизнью — это одинаково касается как мужчин, так и женщин.
Секс против рака
У мужчин частый секс может снижать риск возникновения рака предстательной железы. В американском исследовании, в котором приняло участие почти 30 тысяч мужчин, выяснилось, что частота эякуляции связана с вероятностью развития рака простаты. У тех мужчин, которые испытывали оргазм более 20 раз в месяц, рак предстательной железы встречался существенно реже, чем у тех, кто испытывал оргазм всего 4-7 раз в месяц.
Если важен именно оргазм, можно ли заменить секс мастурбацией в профилактических целях? Скорее всего, нет: частая мастурбация, особенно в молодости, является фактором риска рака предстательной железы.
Что касается женщин, для них регулярный секс может быть профилактикой рака груди. В группе высокого риска по раку молочной железы — женщины, у которых нет партнера, и те, кто занимается сексом очень редко (реже раза в месяц). И мастурбация тут не спасет — судя по всему, профилактические свойства имеет именно вагинальный секс с эякуляцией. Поэтому важен даже выбор метода контрацепции: для женщин, которые постоянно используют презервативы или прерванный половой акт, риск повышен — так же, как и для тех, кто вовсе не занимается сексом. А вот у женщин, которые регулярно занимаются сексом и принимают оральные контрацептивы, вероятность рака груди ниже.