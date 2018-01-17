Почему российские знаменитости умирают от рака

В интервью газете «Московский комсомолец» он заявил: «Если и стало заболеваний центральной нервной системы (опухолей мозга) больше, то не катастрофически. Точной статистики по этому поводу сегодня нет, она плавающая. Во всяком случае, у взрослых эта опухоль растет, на мой взгляд, не больше, чем раньше».

По словам врача, таким частым упоминанием слово «рак» обязано развитию медицины. Раньше онкологию хуже выявляли и меньше о ней писали. Если современные специалисты почти всегда ставят верный диагноз, то еще совсем недавно врачи просто не могли найти опухоль и видели только ее последствия, такие как цирроз печени. После этого общественность записывала погибшего в алкоголики, хотя он мог умереть от рака. Даже сейчас медики не знают, как побороть онкологию. «Главная проблема в том, что болезнь очень поздно себя проявляет, когда опухоль уже очень сильно давит на мозг. Она большая, что затрудняет и хирургическую, и терапевтическую помощь. Опухоли центральной нервной системы, особенно более злокачественные, увы, сегодня практически неизлечимы», – пояснил Менткевич.