Почему российские знаменитости умирают от рака

Все чаще в новостях появляются заголовки о знаменитостях, которые умерли от рака. Фриске, Золотухин, Задорнов, Хворостовский – список можно продолжать долго.
Многие начинают говорить о настоящей онкологической «эпидемии», которая выкашивает звезд. С таким мнением не согласен Георгий Менткевич, замдиректора по научной и лечебной части Института детской онкологии, пишет Makataka.ru.
В интервью газете «Московский комсомолец» он заявил: «Если и стало заболеваний центральной нервной системы (опухолей мозга) больше, то не катастрофически. Точной статистики по этому поводу сегодня нет, она плавающая. Во всяком случае, у взрослых эта опухоль растет, на мой взгляд, не больше, чем раньше».
По словам врача, таким частым упоминанием слово «рак» обязано развитию медицины. Раньше онкологию хуже выявляли и меньше о ней писали. Если современные специалисты почти всегда ставят верный диагноз, то еще совсем недавно врачи просто не могли найти опухоль и видели только ее последствия, такие как цирроз печени. После этого общественность записывала погибшего в алкоголики, хотя он мог умереть от рака. Даже сейчас медики не знают, как побороть онкологию. «Главная проблема в том, что болезнь очень поздно себя проявляет, когда опухоль уже очень сильно давит на мозг. Она большая, что затрудняет и хирургическую, и терапевтическую помощь. Опухоли центральной нервной системы, особенно более злокачественные, увы, сегодня практически неизлечимы», – пояснил Менткевич.
По его словам, в лечении опухолей мозга самое главное – скорость: «При подозрении на опухоль мозга надо очень быстро применить самое точное на сегодняшний день исследование – сделать МРТ. И если все подтвердится, быстро направить пациента в хирургическое отделение, быстро и качественно выполнить операцию. После этого – лучевая или лучевая и химиотерапия».