Пять необычных симптомов рака легких, о которых должен знать каждый

Расширение кончиков пальцев. Подобного рода расширения на кончиках пальцев и ногтей часто наблюдаются у жертв рака легких, имеющих гипертрофическую легочную остеоартропатию. С ней сталкивается 5 из каждых 100 человек, имеющих рак бронхиальных трубок легких.

Нередко эта разновидность опухоли встречается у людей с немелкоклеточным раком легких. Однако у кого-то утолщение пальцев наблюдаются, а других подобная проблема вовсе не беспокоит.

Отeки шеи и лица. Отеки шеи и лица могут быть признаком рака легких. Нередко они вызываются давлением, которое опухоль в легких производит на вены, доставляющие кровь к сердцу из головы.

Боль в костях. Боль в спине или бедрах нередко бывает симптомом рака легких, если верить Американскому сообществу онкологов. Часто эта боль возникает в том случае, если рак уже метастазировал и распространился на другие части тела.

Усталость. Одним из классических симптомов многих злокачественных болезней, включая и рак легких, является сильнейшая усталость, из-за которой человек теряет возможность выполнять повседневные дела.

Такое состояние связано с химическими веществами, которые опухоль выделяет в кровоток. Эти вещества негативно влияют на уровень кислорода в крови.