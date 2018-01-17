среда, 17 января 2018 г.
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Пять необычных симптомов рака легких, о которых должен знать каждый

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ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

​Эксперты назвали пять необычных симптомов рака легких, о которых необходимо знать каждому. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ежегодно от злокачественных опухолей умирают 8 миллионов человек по всему миру, и рак легких среди них находится на первом месте, передает Medikforum.

Расширение кончиков пальцев. Подобного рода расширения на кончиках пальцев и ногтей часто наблюдаются у жертв рака легких, имеющих гипертрофическую легочную остеоартропатию. С ней сталкивается 5 из каждых 100 человек, имеющих рак бронхиальных трубок легких.

Нередко эта разновидность опухоли встречается у людей с немелкоклеточным раком легких. Однако у кого-то утолщение пальцев наблюдаются, а других подобная проблема вовсе не беспокоит.

Отeки шеи и лица. Отеки шеи и лица могут быть признаком рака легких. Нередко они вызываются давлением, которое опухоль в легких производит на вены, доставляющие кровь к сердцу из головы.

Боль в костях. Боль в спине или бедрах нередко бывает симптомом рака легких, если верить Американскому сообществу онкологов. Часто эта боль возникает в том случае, если рак уже метастазировал и распространился на другие части тела.

Усталость. Одним из классических симптомов многих злокачественных болезней, включая и рак легких, является сильнейшая усталость, из-за которой человек теряет возможность выполнять повседневные дела.

Такое состояние связано с химическими веществами, которые опухоль выделяет в кровоток. Эти вещества негативно влияют на уровень кислорода в крови.

Повышенный уровень кальция. При некоторых разновидностях рака легких уровень кальция в крови вырастает, так как опухоль приводит к утечке кальция из костей в кровоток. Избыток кальция в крови провоцирует сонливость, а в некоторых случаях приводит к коме и даже к смерти.

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