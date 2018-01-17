Никогда больше так не делайте! Медики рассказали, почему опасно сдерживать чих

Многие люди во время простуды или аллергии испытывают частые позывы чихнуть, но иногда, чтобы, например, не заражать окружающих, некоторые не просто закрывают рот руками, но и пытаются сдержать чих, зажав нос. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но медики рассказали, что такая практика может привести к повреждению глотки, пишет Ridus.ru.

В новой статье, опубликованной в журнале BMJ Case Reports, Вандинг Янг рассказал о подобном случае разрыва глотки, который врачи называют спонтанной перфорацией.

В больницу поступил мужчина 34 лет с сильными болями в области горла и изменением голоса. Это началось после сильного чиха, когда мужчина попытался сдержать позыв чихнуть, зажав ноздри пальцами, но у него не получилось.

После того как пациент чихнул, он почувствовал боль в горле, а потом обнаружил припухлость в области шеи. Но осмотр показал стабильное состояние пациента, признаков поражения легких обнаружено не было.

Пациенту сделали рентгенограмму, на которой врачи увидели чрезмерное скопление воздуха в мягких тканях шеи перед трахеей. Последующая компьютерная томография подтвердила образование большой эмфиземы в области шеи и грудной клетки. Тогда мужчине поставили диагноз «спонтанный разрыв пищевода».

Молодого человека сразу же госпитализировали из-за риска распространения инфекции, и последующие дни он питался через трубку и принимал антибиотики для профилактики. Через неделю его состояние заметно улучшилось, и томограф показал ослабление эмфиземы мягких тканей.

Пациент перешел на диету из мягкой пищи, а позже его выписали из больницы, порекомендовав не сдерживать позывы чихать. В течение двух месяцев мужчина проходил обследования, но никаких осложнений врачи не обнаружили.

В больнице отметили, что такие повреждения обычно происходят из-за травм, а случаи спонтанной перфорации встречаются редко. Но все-таки это может произойти, если внезапно увеличить давление на вокальные складки, как в случаях кашля или рвоты — или чиханья, когда оба пути, рот и нос, заблокированы.

Спонтанный разрыв пищевода, который также называют синдромом Бурхаве, может представлять серьезную опасность и требовать агрессивного хирургического вмешательства, но в случае мужчины осложнений не было и диагноз поставили довольно рано.

Обычно распознать синдром Бурхаве достаточно трудно на ранних стадиях, поэтому авторы работы призывают своих коллег внимательно относиться к пациентам, которые жалуются не только на неприятные ощущения в горле, но и на боль в груди.