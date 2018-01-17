Репортеры угадали пол будущего ребенка Кейт Миддлтон: вы удивитесь, по какому признаку!

Кейт Миддлтон беременна третьим ребенком, но официально его пол пока не объявили. Глядя на яркое пальто Кейт цвета фуксии, британские журналисты сделали вывод, что будет девочка.

Принц Уильям и принцесса Кейт приехали в Ковентри поздравить жителей с тем, что их город станет центром культуры Великобритании в 2021 году, поприсутствовали на открытии нового корпуса науки и здоровья Университета Ковентри, пообедали в кафе в местном центре реабилитации наркозависимых и сходили на семинар по танцам и боксу в молодежном клубе.