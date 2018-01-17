Репортеры угадали пол будущего ребенка Кейт Миддлтон: вы удивитесь, по какому признаку! Свежие снимки!
17 января 2018 г., 15:23
Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили руины собора в городе Ковентри. Британская пресса обсуждает не содержание поездки, а наряд супруги принца.
Кейт Миддлтон беременна третьим ребенком, но официально его пол пока не объявили. Глядя на яркое пальто Кейт цвета фуксии, британские журналисты сделали вывод, что будет девочка.
Принц Уильям и принцесса Кейт приехали в Ковентри поздравить жителей с тем, что их город станет центром культуры Великобритании в 2021 году, поприсутствовали на открытии нового корпуса науки и здоровья Университета Ковентри, пообедали в кафе в местном центре реабилитации наркозависимых и сходили на семинар по танцам и боксу в молодежном клубе.