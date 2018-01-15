понедельник, 15 января 2018 г.
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  • Избитая Ксенофонтова с детьми рискует оказаться на улице

Избитая Ксенофонтова с детьми рискует оказаться на улице

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Максим Виторган и Елена Ксенофонтова.

В судебных разбирательствах Елены Ксенофонтовой и ее экс-избранника Александра Рыжих новый виток. Бывший муж отбирает у актрисы единственное жилье, пишет Дни.ру.

Елена Ксенофонтова может оказаться на улице с двумя детьми после суда с бывшим возлюбленным Александром Рыжих. Экс-избранник пытается забрать у нее квартиру в Москве, которую сам же когда-то подарил. Ксенофонтову уже вызвали в суд, на днях пройдут первые слушания.

Журналисты связались с актрисой. Та не стала скрывать, что снова судится с бывшим мужем. "Это правда, меня ждут новые судебные разбирательства. У меня другой жилплощади нет – только эта, в которой сейчас живу вместе с детьми. Адвокат говорит, что мы будем бороться. А как все сложится, покажет время", – цитирует Елену Ксенофонтову Sobesednik.

Директор актрисы Наталия Тебелева в ужасе от ситуации. Если суд встанет на сторону Рыжих, Ксенофонтова вместе с детьми может оказаться на улице. "Елене с самого начала было очевидно, что именно желание отобрать квартиру стало отправной точкой для того кошмара, в который Александр Николаевич, не жалея сил, средств и своего богатого адвокатского опыта, уже больше двух лет пытается превратить ее жизнь. И все же оставалась надежда, что возобладают если не здравый смысл, то хотя бы какие-то элементарные представления о чести и морали. Напрасно", – констатировала представитель актрисы.Напомним, Александр Рыжих был третьим мужем Елены Ксенофонтовой (СМИ разнятся в своих сообщениях: по одной версии, они были женаты официально, по другой, – нет. – Прим. ред.). В 2011 году Елена подарила супругу дочь Софию. Однако отношения Елены и Александра были далеки от идеальных – Рыжих унижал и избивал жену. Даже зафиксировав телесные повреждения, актриса не смогла написать заявление. Рыжих сообщил о применении к нему насилия, и Ксенофонтову признали виновной. Тем не менее Елена нашла в себе силы опротестовать решение суда.

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