Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать человеку, побывавшему в коме

Врач говорит, что нужно погрузить вас в искусственную кому. Только в таком случае останется шанс выжить.

В таком положении оказалась 28-летняя Лорен Уильямс, у которой внезапно обнаружили так называемый молниеносный миокардит - воспаление миокар­да, вызванное вирусными инфекциями или аутоиммунными расстройствами.

В течении трех недель Лорен находилась в искусственной коме.

На протяжении этого времени она пережила остановку сердца - оно перестало биться на целых 30 минут. Несмотря на все прогнозы (шанс на её выздоровление был практически равен нулю), она ​​все еще жива.

Что она ощущала, пребывая в коме?

Это было похоже на глубокий длительный сон. Лорен не помнит ничего из того, что происходило вокруг нее, когда она была без сознания.

"Мне рассказали вот что: однажды я подняла руку и поднесла ее ко рту, где была вентиляционная трубка. Медсестра, увидев это, приказала мне положить руку назад, и я послушалась. Значит что-то все-таки проникало в мое сознание".

Как это выглядит - погружение в кому?

Последнее, что она помнит: слова врачей о том, что неизвестно, когда её выведут из комы, возможно, через две недели. Девушка расстроилась - это должно было случится как раз перед её Днем рождения. А ведь у нее были планы!

Она начала отчаянно объяснять им, что ей очень хотелось бы остаться в живых. Прежде чем упасть без сознания, Лорен посмотрела на свою грудь и прошептала: «Давай же, сердечко, ты можешь это сделать». В тот момент она знала: возможно, ей не суждено проснуться, но верила в лучшее.

Что она помнит из того времени?

Лорен находится в замешательстве: возможно, её так называемые "воспоминания" являются на самом деле только сном.

Один из них запомнился лучше других: она ожидала своего возвращения в каком-то механизме (в нем находились и другие тела), иногда приоткрывалось маленькое отверстие и тела проталкивались через него, попадая в какую-то жижу. Это казалось ей очень странным.

Какое её первое воспоминание после пробуждения?

"Первое мое воспоминание после пробуждения? Я вижу своих братьев, протягиваю к ним руки, но говорить не могу - вентиляционная трубка повредила горло.

Ощущение, как будто мы находимся на палубе лодки. Я не понимаю, что со мной произошло, почему я оказалась в больнице. Но мне приятно видеть лица родных людей, на глаза наворачиваются слезы".

Что ей хотелось сделать сразу же после пробуждения?

Лорен говорит о том, чего ей точно не хотелось делать. Еще неделю или две она не заходила в телефон и не общалась с друзьями. Ужасно было осознавать, что пока она лежит коме, люди живут своей обычной жизнью. Она была удивлена тем, что прошло так много времени.