Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать человеку, побывавшему в коме

Представьте: совершенно внезапно вы почувствовали себя плохо, пишет Vice. Легкое недомогание - ничего серьезного. В течении следующих нескольких дней болезнь начинает прогрессировать, вам становится все хуже. В конце концов, вы оказываетесь на больничной койке.
Врач говорит, что нужно погрузить вас в искусственную кому. Только в таком случае останется шанс выжить.
В таком положении оказалась 28-летняя Лорен Уильямс, у которой внезапно обнаружили так называемый молниеносный миокардит - воспаление миокарда, вызванное вирусными инфекциями или аутоиммунными расстройствами.
В течении трех недель Лорен находилась в искусственной коме.
На протяжении этого времени она пережила остановку сердца - оно перестало биться на целых 30 минут. Несмотря на все прогнозы (шанс на её выздоровление был практически равен нулю), она все еще жива.
Что она ощущала, пребывая в коме?
Это было похоже на глубокий длительный сон. Лорен не помнит ничего из того, что происходило вокруг нее, когда она была без сознания.
"Мне рассказали вот что: однажды я подняла руку и поднесла ее ко рту, где была вентиляционная трубка. Медсестра, увидев это, приказала мне положить руку назад, и я послушалась. Значит что-то все-таки проникало в мое сознание".
Как это выглядит - погружение в кому?
Последнее, что она помнит: слова врачей о том, что неизвестно, когда её выведут из комы, возможно, через две недели. Девушка расстроилась - это должно было случится как раз перед её Днем рождения. А ведь у нее были планы!
Она начала отчаянно объяснять им, что ей очень хотелось бы остаться в живых. Прежде чем упасть без сознания, Лорен посмотрела на свою грудь и прошептала: «Давай же, сердечко, ты можешь это сделать». В тот момент она знала: возможно, ей не суждено проснуться, но верила в лучшее.
Что она помнит из того времени?
Лорен находится в замешательстве: возможно, её так называемые "воспоминания" являются на самом деле только сном.
Один из них запомнился лучше других: она ожидала своего возвращения в каком-то механизме (в нем находились и другие тела), иногда приоткрывалось маленькое отверстие и тела проталкивались через него, попадая в какую-то жижу. Это казалось ей очень странным.
Какое её первое воспоминание после пробуждения?
"Первое мое воспоминание после пробуждения? Я вижу своих братьев, протягиваю к ним руки, но говорить не могу - вентиляционная трубка повредила горло.
Ощущение, как будто мы находимся на палубе лодки. Я не понимаю, что со мной произошло, почему я оказалась в больнице. Но мне приятно видеть лица родных людей, на глаза наворачиваются слезы".
Что ей хотелось сделать сразу же после пробуждения?
Лорен говорит о том, чего ей точно не хотелось делать. Еще неделю или две она не заходила в телефон и не общалась с друзьями. Ужасно было осознавать, что пока она лежит коме, люди живут своей обычной жизнью. Она была удивлена тем, что прошло так много времени.
Какое заблуждение после пребывания в коме у нее развеялось навсегда?
Раньше Лорен думала, что люди в коме могут слышать и чувствовать, что происходит вокруг. Теперь она знает: они полностью отключены от внешнего мира, и лишь подсознательно могут ощущать определенные вещи.
Что удивило её больше всего?
Для девушки стал открытием удивительный факт: врачам бывает сложно вывести пациента из комы, даже если сроки поджимают, иногда это занимает много времени, сил и нервов.
Как изменилась жизнь Лорен после пробуждения?
Она изменилась. Но, главным образом, из-за проблем с сердцем - теперь девушка вынуждена ограничивать себя в определенных вещах. Кроме этого, у нее появилось желание больше заботиться о себе, теперь каждая минута для девушки - драгоценна.
Теперь она не так часто, как прежде, посещает тусовки, предпочитает ложиться рано и просыпаться с рассветом, не посылает все к чертям собачьим.
Что изменилось в её взглядах на жизнь?
Все чаще девушка задумывается о смерти и о смысле жизни.
"Я знаю - это звучит мрачно, но ничего не могу с собой поделать: смерть - это часть жизни, и встреча с ней заставила меня понять это. Я чувствую, что больше ценю жизнь. Мне пришлось побороться за неё. Никому не пожелала бы пережить такое".
Изменились ли её жизненные приоритеты после выхода из комы?
Конечно. По словам Лорен, они стали более четкими.
"Трудно объяснить, но я чувствую, что знаю больше, чем когда-либо. Моя семья и раньше была важной для меня, но теперь я действительно ставлю её превыше всего остального.
Мне кажется, они лучше других знают о том, что мне довелось пережить. С ними мне легче общаться, чем с кем-либо еще. Теперь, все, чего я хочу, - это быть в кругу родных и близких, быть счастливой и здоровой".
Что вы думаете об истории Лорен? Слышали о чем-либо подобном? Или сами пережили такой опыт?