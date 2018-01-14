Горячая штучка! Спорим, ты не догадаешься, какую необычную профессию выбрала эта красотка?

Тем не менее коллеги по цеху до сих пор не принимают её в свои ряды и видят в ней прежде всего модель. Да, Блейз действительно в свободное время выходит на подиум, но основной профессией всё-таки считает управление грузовиком.

ФОТО: A&C photography / Caters News/Caters News Agency

Блейз оказалась за рулём грузовика не случайно. В школьные годы она подрабатывала на автомойке, а когда настало время получать права, решила, что ей не помешают навыки управления всеми видами автотранспорта, пишет Daily Mail.

ФОТО: Angelo Bertram / Caters News/Caters News Agency

"Когда огромная машина поддалась моим маленьким ручкам, я сначала испугалась, а затем начала получать от этого огромное удовольствие!", - признается она.

С тех пор Блейз не покидала преимущественно мужскую профессию, совмещая её с работой моделью — в свободное время.

ФОТО: Angelo Bertram / Caters News/Caters News Agency

"Все говорят мне, что я не выгляжу как типичный дальнобойщик. Я даже показываю им свои права, а они говорят мне, что они фальшивые!", - говорит Блейз.

ФОТО: Blayze Williams / Caters News/Caters News Agency

Параллельно с работой водителем Блейз стала кандидатом в мастера конного спорта, ведь её девиз — не останавливаться на достигнутом. Она признаётся, что ей нравится быть разной, хотя одевается она всегда в одном стиле.

ФОТО: A&C photography / Caters News/Caters News Agency

"Мне всегда нравилось быть разной, поэтому стать водителем грузовика для меня не было чем-то удивительным. Я всегда одета как Барби, но чувствую себя пацанкой", - рассказывает она.

ФОТО: A&C photography / Caters News/Caters News Agency

Блейз призывает других женщин бежать "из скучных офисов" и вступать в ряды "свободных птиц".

По австралийской национальной статистике, лишь три женщины из ста посвящают свою жизнь профессии водителя транспортных средств.