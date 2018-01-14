Красавица Кендалл Дженнер призналась в психическом заболевании

Кендалл Дженнер стала героиней февральского выпуска журнала Harper's Bazaar. 22-летняя модель снялась в потрясающем фотосете, а в сопроводительном интервью рассказала о работе и проблемах со здоровьем, пишет hochu.ua.
14 января 2018 г., 15:30
Кендалл откровенно призналась, что в последние время ее мучают приступы панических атак. По словам модели, она часто просыпается ночью и не может спокойно спать.
Девушка не назвала конкретную причину, способствующую развитию психического заболевания, но уверенно заявила, что миру не хватает любви, и добавила, что часто сама подвергается нападкам злопыхателей.
К тому же из-за напряженного рабочего графика и постоянных перелетов манекенщица часто находится в состоянии стресса.
Кендалл в этом году возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей, а также ТОП самых популярных манекенщиц в Instagram.
Девушка отметила, что пробивала себе путь к успеху самостоятельно: модель ходила по всем кастингам и работала по 24 часа в сутки.