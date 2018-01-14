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Красавица Кендалл Дженнер призналась в психическом заболевании

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ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Кендалл Дженнер стала героиней февральского выпуска журнала Harper's Bazaar. 22-летняя модель снялась в потрясающем фотосете, а в сопроводительном интервью рассказала о работе и проблемах со здоровьем, пишет hochu.ua.

Кендалл откровенно призналась, что в последние время ее мучают приступы панических атак. По словам модели, она часто просыпается ночью и не может спокойно спать.

Девушка не назвала конкретную причину, способствующую развитию психического заболевания, но уверенно заявила, что миру не хватает любви, и добавила, что часто сама подвергается нападкам злопыхателей.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

К тому же из-за напряженного рабочего графика и постоянных перелетов манекенщица часто находится в состоянии стресса.

Кендалл в этом году возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей, а также ТОП самых популярных манекенщиц в Instagram.

Девушка отметила, что пробивала себе путь к успеху самостоятельно: модель ходила по всем кастингам и работала по 24 часа в сутки.

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