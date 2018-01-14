Это может коснуться каждого: ученые установили самый первый признак болезни Альцгеймера

Американские исследователи из Гарвардского университета дали ответ на вопрос о том, что в первую очередь сигналит о развивающейся у человека болезни Альцгеймера. Этот симптом, как показала их работа, проявляется еще до очевидного ухудшения умственных способностей, пишет medikforum.ru.
Гарвардские ученые заключили, что самым первым признаком развития болезни Альцгеймера является нарастающее беспокойство с переходом в депрессию.
Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, одна из распространенных форм деменции, также называемой «старческим слабоумием».
Обычно болезнь Альцгеймера развивается после 50 лет, но известны случаи, когда этот недуг диагностировался и у людей в более раннем возрасте.
По словам ученых, врачи, как правило, выявляют болезнь Альцгеймера тогда, когда в головном мозге наблюдается критически высокое количество белковых амилоидных бляшек, при этом становятся заметными снизившиеся в своем качестве когнитивные способности человека.
"Но обнаруженный исследователями перепад эмоционального здоровья имеет место еще раньше и может служить способом ранней диагностики заболевания", - заявили они.
Подобное изменение в настроении человека коррелирует с началом процесса накопления амилоидных бляшек в мозге. Этот вывод был сделан специалистами по результатам наблюдения за 300 пациентами в течение пяти лет.