Видео: темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг

Акцию поддержала автор поттерианы Джоан Роулинг, сообщившая в Twitter в пятницу, 12 января, что обожает #BlackHogwarts.

Участники флешмоба предположили, в частности, как бы выглядела первая победа главного героя в квиддич из первой части поттерианы и как проходила финальная схватка волшебников из последней книги, если Молли Уизли была темнокожей.

The Gryffindor House after Harry caught the golden snitch in his mouth #blackhogwarts pic.twitter.com/acSJ3WoJdP