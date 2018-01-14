Видео: темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг

Акцию поддержала автор поттерианы Джоан Роулинг, сообщившая в Twitter в пятницу, 12 января, что обожает #BlackHogwarts.

Участники флешмоба предположили, в частности, как бы выглядела первая победа главного героя в квиддич из первой части поттерианы и как проходила финальная схватка волшебников из последней книги, если Молли Уизли была темнокожей.

The Gryffindor House after Harry caught the golden snitch in his mouth #blackhogwarts pic.twitter.com/acSJ3WoJdP — Desi (@desi_shantal) January 12, 2018

«Гриффиндор после того, как Гарри поймал снитч ртом».

Molly Weasley when Bellatrix Lestrange tried to kill Ginny in deathly hallows #BlackHogwarts pic.twitter.com/5uNVsdOenc — Rebel in the Flesh (@Jade_thePoet) January 12, 2018

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой — пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», — экранизированы.