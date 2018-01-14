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Видео: темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг

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ФОТО: SECCHI MARCO/SIPA / SCANPIX/SIPA PRESS/Scanpix

В сети стартовал флешмоб #BlackHogwarts («Черный Хогвартс»), в рамках которого интернет-пользователи показывают, как выглядели бы фильмы о Гарри Поттере, если бы в них снимались только темнокожие актеры, пишет Lenta.ru.

Акцию поддержала автор поттерианы Джоан Роулинг, сообщившая в Twitter в пятницу, 12 января, что обожает #BlackHogwarts.

Участники флешмоба предположили, в частности, как бы выглядела первая победа главного героя в квиддич из первой части поттерианы и как проходила финальная схватка волшебников из последней книги, если Молли Уизли была темнокожей.

«Гриффиндор после того, как Гарри поймал снитч ртом».

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой — пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», — экранизированы.

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