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«Арбузика принеси»: Бузова записала провокационное видео с Батрутдиновым на яхте

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Ольга Бузова. | ФОТО: Instagram

Певица и ведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео с яхты, где она отдыхает вместе с Тимуром Батрутдиновым, передает Лайф.

— Дорогие друзья, девушки, не беспокойтесь. Ну какая Ольга Бузова — мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает, — говорит Батрутдинов.

В это время его окликает Бузова, которая просит "намазать спинку", так как рискует сгореть.

— И арбузика принеси, — говорит певица.

Юморист отвечает утвердительно и целует её руку. Напоследок он бросает, что всё видео постановочное. Сама же певица сопроводила видео подписью: "Конечно, неправда, дорогой". А пользователи соцсетей продолжают гадать, так постановка или намёк.

Сама же Ольга публикует фото с хештегом #мойтай и рассказывает о прекрасном отдыхе.

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