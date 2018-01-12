Кети Топурия и Гуф улетели на отдых (ФОТО)
12 января 2018 г., 18:09
Год спустя после памятной истории с фотографиями Кети Топурии и Гуфа, сделанными в Таиланде, парочка снова отправилась отдыхать вместе. Впрочем, официально они не вместе.
Фанаты давно раскусили Кети и Гуфа. Источники уверяют, что их часто видят вместе. Сейчас Гуф вместе с родителями улетел в теплые страны. Кети также нежится на солнышке. Поклонники пары уверены – парочка вместе. Именно по этой причине комментарий Гуфа под фото Кети: «Где это ты?» вызвал у фанатов насмешки, поскольку они уверены, что рэпер сам и сделал фото, пишут 7d.org.ua.