Кети Топурия и Гуф улетели на отдых (ФОТО)

Фанаты давно раскусили Кети и Гуфа. Источники уверяют, что их часто видят вместе. Сейчас Гуф вместе с родителями улетел в теплые страны. Кети также нежится на солнышке. Поклонники пары уверены – парочка вместе. Именно по этой причине комментарий Гуфа под фото Кети: «Где это ты?» вызвал у фанатов насмешки, поскольку они уверены, что рэпер сам и сделал фото, пишут 7d.org.ua.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 6, 2018 at 11:00 PST