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Кети Топурия и Гуф улетели на отдых (ФОТО)

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Кети Топурия | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Год спустя после памятной истории с фотографиями Кети Топурии и Гуфа, сделанными в Таиланде, парочка снова отправилась отдыхать вместе. Впрочем, официально они не вместе.

Фанаты давно раскусили Кети и Гуфа. Источники уверяют, что их часто видят вместе. Сейчас Гуф вместе с родителями улетел в теплые страны. Кети также нежится на солнышке. Поклонники пары уверены – парочка вместе. Именно по этой причине комментарий Гуфа под фото Кети: «Где это ты?» вызвал у фанатов насмешки, поскольку они уверены, что рэпер сам и сделал фото, пишут 7d.org.ua.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

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