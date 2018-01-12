В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II

Фирма была поставщиком королевского дома на протяжении 57-лет. Но ее хозяйка своей откровенностью перечеркнула хорошие отношения с VIP-клиентами. В книге "Буря в чашке 4-го размера" Кентон описывает факты, которые многие годы оставались в тайне, пишут Dni.ru.

В частности, в книге Джун описывается обшарпанный вход в подвал Букингемского дворца, примерки с принцессой Дианой и сцена с полураздетой королевой перед ее собаками породы корги, сообщает "Газета.ru". Также автор рассказала, что передавала плакаты с изображением моделей в нижнем белье и купальниках для принцев Уильяма и Гарри во время их учебы в Итоне. Кроме того, она проболталась и о выборе шляпок королевы-матери.

Дворец отказался от официальных комментариев, однако широко распространено мнение, что Кентон была освобождена от почетных обязанностей по причине излишней откровенности. Мемуары были опубликованы в 2016 году.

Отметим, что королева Великобритании давно стала иконой стиля. Ее визитной карточкой являются шляпки: в коллекции Елизаветы – несчетное количество этих головных уборов.

Несмотря на прошедшие десятилетия, стиль королевы практически не претерпел изменений. Ее наряды не отличаются разнообразием фасонов, зато поражают расцветками.