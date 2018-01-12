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Смотри: даже это шикарное белое платье не смогло скрыть пугающую худобу Джоли

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После черного дресс-кода на церемонии «Золотой глобус» в знак протеста против сексуальных домогательств в Голливуде, звезды облачились в белые наряды на другом мероприятии — Critics’ Choice Awards.

Анджелина Джоли, к примеру, блистала в платье-бюстье с перьями и асимметричным подолом.

ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Правда, открытый низ и костлявые коленки только подчеркнули худобу 42-летней актрисы.

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Как бы ни пыталась она отвлечь внимание своей яркой улыбкой и татуировками на спине.

ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA
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