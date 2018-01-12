Смотри: даже это шикарное белое платье не смогло скрыть пугающую худобу Джоли

Анджелина Джоли, к примеру, блистала в платье-бюстье с перьями и асимметричным подолом.

ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Правда, открытый низ и костлявые коленки только подчеркнули худобу 42-летней актрисы.

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Как бы ни пыталась она отвлечь внимание своей яркой улыбкой и татуировками на спине.