Смотри: даже это шикарное белое платье не смогло скрыть пугающую худобу Джоли
12 января 2018 г., 14:27
После черного дресс-кода на церемонии «Золотой глобус» в знак протеста против сексуальных домогательств в Голливуде, звезды облачились в белые наряды на другом мероприятии — Critics’ Choice Awards.
Анджелина Джоли, к примеру, блистала в платье-бюстье с перьями и асимметричным подолом.
Правда, открытый низ и костлявые коленки только подчеркнули худобу 42-летней актрисы.
Как бы ни пыталась она отвлечь внимание своей яркой улыбкой и татуировками на спине.