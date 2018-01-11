Не пойми кто! То ли женщина, то ли мужчина

Задача врачебного консилиума в том, чтобы пациента правильно отнести к мужскому или женскому полу. К сожалению, бывает так, что медики часто ошибаются с полом ребенка, когда у него имеются недоразвитые гениталии. Из-за двойственных половых признаков их несправедливо относят к сексуальным меньшинствам либо к людям, у которых есть психические отклонения, пишет Sex-news.ru.

Но часто бывает так, что интерсексуалы в мужском теле чувствуют себя женщиной и наоборот. Судя по статистике на нашей планете около 2% интерсексуалов. Проще говоря, они рождаются так же часто, как скажем близнецы либо рыжеволосые люди.

Оказывается, я такой

Многим интерсексуалам становится известно о своей особенности только в период полового созревания. Дело в том, что у девушек не растет грудь, а у парней не образуется на лице растительность. Родители зачастую отправляют таких детей на операцию, чтобы изменить части тела. Но при этом не интересуются, что по этому поводу их детки думают.

Раньше к таким людям относились плохо. Например, в некоторых странах Африки детей с двойственными половыми признаками лишали жизни сразу после появления на свет. Сегодня из-за двойственных половых признаков их дискриминируют по полной программе во многих странах.

Как не упустить интерсексуала

Такие люди должны бороться за свои права. Если ребенок еще маленький, то родители не должны торопиться с операцией, пока он не станет совершеннолетним. Тогда ребенок сможет сам решить, к какому полу ему принадлежать, мужскому или женскому. В противном случае он может пожалеть о сделанном оперативном вмешательстве в раннем детстве и стать нечастным не в своем теле. Хирургическое вмешательство может привести к бесплодию, заболеваниям мочеполовой системы и многим другим серьезным последствиям.

Сдай анализ, узнай свой пол

Оказывается, ни один индивидуум не может на все 100% знать, какого он пола, мужского или женского. Для этого необходимо сдать соответствующий анализ под названием «хромосомный набор». Со сдачей анализа тянуть не стоит. Иначе о интерсексуальности можно узнать в зрелом возрасте и многое в своей жизни упустить. Дэвид Страчан из США узнал о том, что он интерсексуал в 50 летнем возрасте и то по воле случая.

Подростки, не зная о сделанной операции в раннем детстве, чувствуют себя в своем теле некомфортно. К примеру, их влечет к представителям своего пола. Бахрейна Рабей воспитывали как девочку. Но он понимал, что с ним что-то не так. Мужчина даже был замужем, но его совершенно не влекло к супругу. Однажды благодаря хромосомному анализу Бахрейн узнал истинную причину своих ощущений. Оказалось, что он не женщина, а самый настоящий мужчина.

Многих интерсексуалов, которые имеют мужской набор хромосом, ошибочно относят к женщинам. Если мальчика с детства воспитывать как девочку, то у него будут девчачьи повадки. Например, он будет играть в «дочки-матери», носить юбочки, бантики и мечтать о принце, но до полового созревания.

Интерсексуал не в своем теле чувствует себя некомфортно и поэтому подвергается частым депрессиям. Ему требуется помощью специалистов. Они могут вернуть ему его мужское тело с помощью операций, чтобы он мог вести полноценную жизнь и создать семью. Но судя по статистике, интерсексуалы категорически против оперативных вмешательств со своим телом.

В половой идентификации большое значение в равной степени играют физиологические особенности и воспитание интерсексуала.