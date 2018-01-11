Кому обязан Андрей Малахов своим головокружительным успехом - рассказала его землячка

Телеведущий Андрей Малахов празднует своей 46-й день рождения, по этому случаю журналисты пообщались с земляками мастера ток-шоу – жителями Апатитов (Мурманская область), которые лично знакомы с шоуменом, пишут Argumentiru.com.

В свое время Малахов успел выучиться на журналиста и юриста и побывать на стажировке в одном из университетов США. Но даже покорив вершины телевизионной карьеры, ведущий популярных передач не забывает про свой родной город. В частности, он вложился в строительство храма Новомучеников и Исповедников Российских, присутствует на церковных праздниках и приветливо общается с прихожанами.

Педагог Малахова по скрипке Эмма Морозюк утверждает, что ученик часто навещает ее: сперва в дверном проеме появляется букет, а затем он сам. Женщине Андрей запомнился вежливым молодым человеком, который отвечал благодарностью на критику.

Однако не у всех земляков Малахов вызывает симпатию. В частности, женщина по имени Ирина, в свое время учившаяся с будущей телезвездой в одной школе, заявила в интервью изданию "Собеседник", что Малахов ничем не выделялся среди старшеклассников. По ее словам, никто в Апатитах особо не удивился, впервые увидев Андрея, выступающего на ТВ. «Потому что весь город знает, что вылезти наверх ему помог какой-то родственник», – заявила она Уточнять, кто именно подсобил шоумену, Ирина не стала.