Говорит мужчина: что для нас значит секс?

Сидя в парке и покуривая одну за одной сигарету, я начал размышлять о сексе, пишет Menscult.ua.
О том, как стремительно он ворвался в просторы интернета и ТВ, что для нас значит и какое место в нашей жизни занимает.
В далёком прошлом на территории бывшего СССР о существовании секса никто и не знал, то есть знали, но боялись о нём говорить. И лишь с распадом СССР мы наконец-то узнали, что такое поза «69» и что, оказывается, не только одна поза «бочком» существует.
В те годы народ был, наверное, более воспитан, консервативен в таких вопроса, как секс. Тихо, скромно, в темноте, когда дети уснули, родители занимались не сексом, а быстротраханием, чтобы ребёнок через стенку не услышал и не сломал себе психику.
О сексе боялись говорить, а уж о том, чтобы показывать его, я вообще молчу. Разве что, помнится, были карты с голыми тётями. Что уж там говорить, о контрацептивах даже речи не шло. Получалось как-то странно, о сексе не говорили (якобы его нет), о контрацептивах – тоже тишина, но рождаемость при этом увеличивалась.
Но с рождением новой страны наступила эпоха доступного секса. Со временем секса стало достаточно, даже перебор.
Теперь мы знаем не только все позы из Камасутры, но и наслышаны о сексе представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что есть и оральный, и анальный секс.
Секс вообще сейчас везде.
Да здравствует наш современный 21 век и его технологии, благодаря которым мы всё видим, знаем, слышим и без малейшего стеснения говорим о сексе!
Включил ТВ, вот тебе, пожалуйста, секс и в передаче, и в кино. Зашел в instagram, и тут его – пруд пруди. Да по одному только хештегу «секс» наткнёшься на такое, что в жизни себе не представлял.
В современном обществе слово «секс» не заставляет краснеть, а наоборот – создаёт весьма заинтересованную гримасу. Молодёжь легко говорит о сексе и порой может ещё и кое-что продемонстрировать. Такого рода демонстрации происходят как в реальности, так и в виртуале. К примеру, секс по телефону или секс-переписка.
Да даже просто взять пост в социальной сети, где девушка или парень яро демонстрируют свои сексуальные телеса. Она выставляет свои шикарные бедра и открытое декольте, он – свой торс и член, слегка выпирающий из штанов. Вот это всё и говорит о сексе.
Вспоминая слова из песни «Секс, секс, как это мило, секс, секс без перерыва», мы должны знать, что секс – это ещё и искусство. Искусство владеть своим телом и телом партнёра. Секс к тому же ещё и власть. Одно только слово секс звучит властно и непоколебимо.
«Давай займёмся сексом?» или «Давай займёмся любовью?». Где тут чувствуется власть, я думаю, не стоит упоминать.
Что для нас значит секс? Для большинства людей секс ровным счётом ничего не значит.
А ведь это происходит лишь потому, что они не понимают, что секс – это искусство доставлять партнёру незабываемое удовольствие. Не просто – раз-два, и всё, хотя для некоторых и так сойдёт.
Секс – это не только способ получать удовольствие, это когда мы растворяемся друг в друге, чувствуем тело, запах феромонов, слышим звук капель, стекающих по телу партнёра.
Говорить о сексе можно бесконечно, а заниматься им можно вообще всю вечность, если б можно было только столько жить. Секс для каждого бывает разным. Для кого-то нежным, дерзким, тихим, а для кого-то – громким, как турбина самолёта.
Для некоторых секс – это самоутверждение, а для исключительных людей это ещё и любовь. Порой мы, часто занимаясь сексом, доказываем себе, что мы крутые. Секс, как наркотик: попробовав единожды, ты не сможешь отказаться от него. Значение секса в нашей жизни так же важно, как и значение пищи.
Секс – это пища для тела, души, организма мужчины и женщины. Нам это нужно, чтобы быть здоровыми и всегда в цветущем настроении. Для всех людей секс – это отдача энергии и принятие другой энергии, это что-то космическое, и у некоторых этот процесс становится чем-то неповторимым.
Один мой друг, которому 40 лет, говорит: «Если, не дай Бог, мой детородный орган перестанет функционировать и я перестану заниматься сексом, то я, наверное, покончу жизнь самоубийством».
Конечно, жизнь самоубийством он не кончит, глупо всё это, но секс в жизни уже взрослого человека также играет важную роль. Как же смешно порой слышать от людей такие высказывания: «Секс – не самое главное, главное – любовь».
Любовь, безусловно, важна, но секс первостепенен, потому что он нас связывает. Если у пары плохой секс, но любовь цветёт и пахнет, то кто-то из партнёров пойдёт искать хороший секс на стороне.
И в качестве завершения хотелось бы добавить: в сексе, как и в сражении, занятие удобной позиции ещё не гарантирует успеха.