Говорит мужчина: что для нас значит секс?

О том, как стремительно он ворвался в просторы интернета и ТВ, что для нас значит и какое место в нашей жизни занимает.

В далёком прошлом на территории бывшего СССР о существовании секса никто и не знал, то есть знали, но боялись о нём говорить. И лишь с распадом СССР мы наконец-то узнали, что такое поза «69» и что, оказывается, не только одна поза «бочком» существует.

В те годы народ был, наверное, более воспитан, консервативен в таких вопроса, как секс. Тихо, скромно, в темноте, когда дети уснули, родители занимались не сексом, а быстротраханием, чтобы ребёнок через стенку не услышал и не сломал себе психику.

О сексе боялись говорить, а уж о том, чтобы показывать его, я вообще молчу. Разве что, помнится, были карты с голыми тётями. Что уж там говорить, о контрацептивах даже речи не шло. Получалось как-то странно, о сексе не говорили (якобы его нет), о контрацептивах – тоже тишина, но рождаемость при этом увеличивалась.

Но с рождением новой страны наступила эпоха доступного секса. Со временем секса стало достаточно, даже перебор.

Теперь мы знаем не только все позы из Камасутры, но и наслышаны о сексе представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что есть и оральный, и анальный секс.

Секс вообще сейчас везде.

Да здравствует наш современный 21 век и его технологии, благодаря которым мы всё видим, знаем, слышим и без малейшего стеснения говорим о сексе!

Включил ТВ, вот тебе, пожалуйста, секс и в передаче, и в кино. Зашел в instagram, и тут его – пруд пруди. Да по одному только хештегу «секс» наткнёшься на такое, что в жизни себе не представлял.

В современном обществе слово «секс» не заставляет краснеть, а наоборот – создаёт весьма заинтересованную гримасу. Молодёжь легко говорит о сексе и порой может ещё и кое-что продемонстрировать. Такого рода демонстрации происходят как в реальности, так и в виртуале. К примеру, секс по телефону или секс-переписка.

Да даже просто взять пост в социальной сети, где девушка или парень яро демонстрируют свои сексуальные телеса. Она выставляет свои шикарные бедра и открытое декольте, он – свой торс и член, слегка выпирающий из штанов. Вот это всё и говорит о сексе.

Вспоминая слова из песни «Секс, секс, как это мило, секс, секс без перерыва», мы должны знать, что секс – это ещё и искусство. Искусство владеть своим телом и телом партнёра. Секс к тому же ещё и власть. Одно только слово секс звучит властно и непоколебимо.

«Давай займёмся сексом?» или «Давай займёмся любовью?». Где тут чувствуется власть, я думаю, не стоит упоминать.