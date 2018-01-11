Вот почему принц Гарри и Меган Маркл держатся за руки на публике, а Кейт Миддлтон и принц Уильям — нет

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Напротив, подобное проявление привязанности часто выглядит очень трогательно, в особенности, если пара уже давно состоит в отношениях или находится в солидном и даже почтенном возрасте.

Однако государственные деятели и представители королевских семей обычно не склонны к демонстрации своих чувств. По крайней мере, так принято полагать. Возможно, именно поэтому многие люди задаются закономерным вопросом: не противоречит ли британскому монаршему этикету то, что наследник престола Гарри и его очаровательная невеста Меган Маркл держатся за руки, похлопывают друг друга по спине и обмениваются нежными взглядами даже на официальных мероприятиях?

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На размышления наталкивает и тот факт, что не только Уильям и его супруга Кейт, но и сама королева Елизавета и принц Филипп не позволяют себе ничего подобного, хотя последние состоят в браке уже более 70 лет.

Елизавета II и Филипп | | ФОТО: MATT HOLYOAK/AFP

Найти ответ на этот вопрос помогла Мика Майер, эксперт в области королевского этикета, основатель и директор известной компании Beaumont Etiquette. Оказывается, в британском дипломатическом протоколе нет положения о том, что публичные проявления взаимной привязанности запрещены. Фактически поведение молодой пары никоим образом не нарушает рамки приличия – напротив, это очень трогательно и даже прогрессивно. Стоит отметить, что не все представители британской монаршей семьи настолько сдержанны, как королева с супругом или Уильям и Кэтрин. Например, принц Чарльз и Камилла нередко держатся за руки. Хотя нужно заметить, что это также зависит от формата мероприятия, на котором они появляются вместе.

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Есть еще один интересный факт: в интервью, в ходе которого будущие герцог и герцогиня Кембриджские объявили о своей помолвке после многолетних отношений, молодые люди также держались за руки и выглядели не менее счастливыми и влюбленными, чем Гарри и Меган, хотя их роман и менее длительный. Эксперт по языку тела Трейси Браун полагает, что, пусть Уильям и Кейт и ведут себя очень сдержанно, это не может скрыть то, что они искренне любят друг друга. Скорее всего, они просто не считают уместным проявлять взаимную привязанность, являясь представителями британской монархии на дипломатическом уровне. Исключение для них составляют спортивные события, на которых супруги склонны к более «семейному» поведению.

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Члены королевской семьи, безусловно, – публичные люди, что требует соблюдения определенных правил. Скрывать свои чувства или нет – дело каждого и зависит от ситуации, тем более, что в этом действительно нет ничего дурного даже с точки зрения официального протокола.