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Владельцы iPhone X пожаловались, что смартфон вырывает волосы

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ФОТО: Jacob King/Mercury Press/Caters News Agency

Усы и борода попадают в щели между дисплеем и корпусом и вырываются, когда пользователь убирает смартфон от лица.

Пользователи iPhone X по всему миру пожаловались на то, что аппарат выдирает их волосы на лице. О проблеме со ссылкой на Reddit, форум MacRumors и "Твиттер" сообщает PhoneArena, пишет Life.ru.

Владельцы флагманского смартфона отметили, что волосы на лице (в основном борода и усы) застревают между щелями в корпусе телефона во время разговора. Когда обладатель самого дорогого смартфона Apple убирает аппарат от лица, корпус зажимает волосы и рвёт их.

Аналогичная проблема с айфонами была зафиксирована в 2014 году. Тогда Apple презентовала флагман в новом корпусе — iPhone 6, который иногда затягивал и вырывал волосы на лице. Массовый скандал назвали Hairgate, Apple никак не отреагировала на жалобы.

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