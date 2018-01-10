Владельцы iPhone X пожаловались, что смартфон вырывает волосы

Пользователи iPhone X по всему миру пожаловались на то, что аппарат выдирает их волосы на лице. О проблеме со ссылкой на Reddit, форум MacRumors и "Твиттер" сообщает PhoneArena, пишет Life.ru.

Владельцы флагманского смартфона отметили, что волосы на лице (в основном борода и усы) застревают между щелями в корпусе телефона во время разговора. Когда обладатель самого дорогого смартфона Apple убирает аппарат от лица, корпус зажимает волосы и рвёт их.

Аналогичная проблема с айфонами была зафиксирована в 2014 году. Тогда Apple презентовала флагман в новом корпусе — iPhone 6, который иногда затягивал и вырывал волосы на лице. Массовый скандал назвали Hairgate, Apple никак не отреагировала на жалобы.