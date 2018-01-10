Эти три знака Зодиака ожидает прорыв в карьере в 2018 году

Овен

Овна ожидает два удачных года для его бизнеса. Сатурн будет пребывать в вашем знаке два года и полгода в знаке Козерога в вашем 10-м доме почестей, наград и достижений. Это означает, что ваше внимание будет сосредоточено на том, кем вы являетесь, и кем хотите стать, и если между тем, чего вы хотите и тем, что есть, слишком большой отрыв, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы исправить положение, пишет Soulpost.ru.

Вы поймете, что вам не нужно тратить время в ожидании успеха, и в 2018-2019 годах вы вплотную приблизитесь к нему. Это может внести коррективы в ваш нынешний доход, но конечный результат вернет вам все потраченное сторицей, когда вы докажете окружающим, насколько вы незаменимы в своей сфере деятельности. Будьте готовы подняться по карьерной лестнице, даже если из-за этого немного пострадает ваша любовная жизнь.

Стрелец

Сатурн только что вошел в ваш второй дом заработанных доходов. Сатурн известен как дисциплинарная планета, но дары, которые вы получаете от пройденных уроков, полностью оправдывают приносимые вами жертвы. Пребывание Сатурна в вашем втором доме означает, что вы, вероятно, начнете год, пересматривая свой бюджет, но вы получите преимущество, найдя источник дополнительного дохода на стороне. В этом году вы примените более практичный подход к деньгам и имуществу, инвестируя свои деньги так, как вы обычно никогда не делали.

Вы узнаете о новых способах эффективного использования ваших ресурсов для дополнительного дохода, и есть шанс, что у вас это получится на столько хорошо, что вы обретете финансовую свободу, используя то, чем вы располагаете.

Рыбы

Сатурн только что покинул ваш 10-й дом славы и почестей, и огромный прогресс, который вы достигли в создании своей репутации в вашей карьере, теперь начнет окупаться. Вы можете чувствовать, что начало года будет немного замедленным, но во втором квартале этого года, примерно в апреле, события будут разворачиваться крайне быстро.

Сосредоточьтесь на проектах, которые действительно важны для вас, и не беспокоитесь о мелочах, которые вас не волнуют или не приносят вам радости. В этом году ваш вас начнут интересовать люди, с которыми вы можете сотрудничать на творческом поприще, чтобы обратить на себя внимание. Идите за своей мечтой и будьте тем, кем хотите!