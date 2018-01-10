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Ким Кардашян снова разделась... И в этом что-то есть!

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ФОТО: Twitter/Twitter

На фотографии 37-летняя мать двоих детей позирует на кухне в одном нижнем белье.

Звезда реалити-шоу продолжает радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Но только в этот раз Ким Кардашян к тому же раскрыла секрет, как она приводит себя в форму после новогодних праздников. На снимке, опубликованном в "Инстаграме", мать двоих детей стоит в белом нижнем белье и пьет протеиновый коктейль, пишет Лайф.

Photo Credit: Instagram for Editorial Use Only/Scanpix | ФОТО: Instagram/Instagram

Звезда рассказала, что вернуться к прежнему весу ей помогли коктейли, заменяющие приём еды. Однако внимание подписчиков больше привлекло красивое тело Кардашян. Многие отметили, что знаменитость в лучшей форме за все время. Фотография набрала более двух миллионов лайков за восемь часов после публикации.

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