Фото со свадьбы: бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов женился на Костенко

Молодожен выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию из ЗАГСа. Он запечатлен вместе со своей избранницей Анастасией Костенко, вокруг них – друзья. Тарасов, счастливо улыбаясь, протягивает к камере руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Публикацию молодой муж снабдил хештегами "#тарасовы #пишитечтохотите #намвсеравно #мысчастливы", пишут Dni.ru.

Подписчики начали поздравлять спортсмена в комментариях под фотографией. "Будьте счастливы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю❤️", "Вот это поворот ! Молодцы ! поздравляю! Локо чемпион ❤️", "Поздравляю и это самое главное!!! Пусть кто хочет тот и плещет своим ядом!!! Главное, что вы счастливы ", – писали пользователи.

Напомним, ранее Тарасов и Костенко объявили о свадьбе. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, а комментаторы мгновенно пришли к выводу, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.

"I said YES!" – написала счастливая Костенко. С английского это переводится как "Я сказала да!" На опубликованных фото Анастасия и Дмитрий запечатлены на берегу, возле сервированного столика, оформленного в белых тонах. Они обнимаются и целуются. Чуть вдалеке влюбленным поют и играют местные артисты.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Отметим, что это уже третий брак для футболиста. Ранее женами Тарасова становились Оксана Осинкина, от которой у спортсмена родилась дочь Ангелина, и телеведущая и певица Ольга Бузова. Отношения звездной пары и скандальный развод стали объектом пристального внимания общественности. Публика с замиранием сердца следила за перипетиями любовных дел футболиста и ведущей.