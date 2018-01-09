Про Рыб - в точку! Чем будет волнителен 2018 год для каждого знака Зодиака?

Будьте готовы!
Овен (21 марта — 19 апреля)
По правде говоря, существует слишком много вещей, которые заставят вас испытать волнение в 2018 году. Вы всегда были очень сильным и амбициозным человеком. И ваша устойчивость будет окупаться уже в следующем году. В 2018-м вы достигнете больших успехов в своей карьере, сможете почувствовать, что вы становитесь все ближе и ближе к достижению своих самых заветных мечтаний, пишет Cluber.com.ua.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Как правило, любые перемены пугают вас. Вы очень сильно привыкли к той жизни, которую вели на протяжении последних лет. А всё потому, что вы человек привычки, вам не нравится отрываться от обычной рутины. Но вы должны быть в восторге от грядущих перемен, которые наступят в 2018 году. Год собаки станет для вас знаменательным, внеся в вашу жизнь нечто особенное.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В 2018 году вы будете в центре внимания где бы вы ни находились! А что может быть лучше для вас? В этом году вы не будете чувствовать себя одиноким. Вам удастся найти много новых друзей, начать яркие отношения и, в целом, у вас будет множество причин для того, чтобы вы чувствовали себя по-настоящему счастливым.
Рак (22 июня — 22 июля)
Если говорить откровенно, то вы очень чувствительный и эмоциональный человек. Вам всегда было некомфортно открываться в социуме, потому что вы всегда боялись остаться уязвимым и не хотели испытывать боль. Вы также склонны впадать в депрессию в некоторые периоды жизни. Но в 2018 году вы, наконец, узнаете, что такое настоящая жизнь. Вы сможете отпустить все прошлые чувства, начать всё по-новому, стать легким и свободным!
Лев (23 июля — 22 августа)
Да-да, мы знаем, что 2017 год был для вас довольно неприятен. Но рано или поздно время дарит каждому из нас счастливые моменты. И 2018 год для Львов не исключение. Новый год не будет таким же, как прошлый, а ваша удача вернется к вам, так что всё будет меняться к лучшему. Всё будет говорить вокруг вас о том, что этот год – то, чего вы ждали с нетерпением.
Дева (23 августа — 22 сентября)
У вас был тяжелый год. Но не волнуйтесь. Вы должны быть в восторге от того, что в 2018 году вам больше не придется решать свои проблемы самостоятельно. Наконец-то, у вас хватит мужества, чтобы просто попросить людей о помощи, что поможет вам достичь новых высот. Поверьте, все останутся довольны результатом.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Если вы Весы, то вы действительно должны быть в восторге от того, что 2018 год подарит вам время для самого себя и близких. Вы, как правило, бескорыстный человек, который постоянно пытается поддерживать гармонию и равновесие в любом обществе: коллег, близких, друзей и т.д. И в результате, вы часто пренебрегаете своими потребностями. Все изменится в следующем году, когда сама судьба поможет вам стать чуть более эгоистичным.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Вы будете поражены тем, насколько легко в 2018 году вам удастся расстаться с прошлым. Вы наконец-то сможете оборвать ту связь, которая не давала вам покоя весь 2017-й. Как Скорпион, вы всегда знали, что это рано или поздно произойдет. И эта тяжелая ноша будет сброшена с ваших плеч уже скоро.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы в 2018 году смогут наконец наладить свою жизнь, определившись с тем, что им действительно нужно. Вы всегда жили так, будто вы убегаете от чего-то. Вы всегда отказывались брать на себя ответственность и выполнять вашу часть обязанностей в чем-то. Но в следующем году вы больше не будете бояться. Вам будет хватать мужества для того, чтобы реализовать свои мечты и не дать всем стараниям пропасть зря.
Козерог (22 декабря — 20 января)
В этом году вы должны быть взволнованы тем, что больше не будете одиноким. Как и свойственно Козерогам, у вас всегда была склонность быть одиноким волком, который предпочитает полагаться исключительно на свои возможности. Но в следующем году вы будете развивать чувство уверенности в себе, что поможет вам справиться с чувством одиночества немного лучше.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Будьте внимательны, Водолеи. Вам уготовано нечто особенное в 2018 году. Вы начнете отношения с на глубочайшем уровне с одним или двумя людьми, каждый из которых преподнесёт нечто новое в вашу жизнь. Эти люди придадут вашей жизни куда больше смысла.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Радуйтесь! Для Рыб этот год окажется впечатляющим. Вы точно узнаете, что такое любовь с первого взгляда и будете иметь шанс начать новые отношения. Безусловно, постоянная критика окружающих делала вас неуверенным в себе, но вы сможете бросить вызов всему, что станет на вашем пути уже в Новом 2018-м году!