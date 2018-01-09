Про Рыб - в точку! Чем будет волнителен 2018 год для каждого знака Зодиака?

Овен (21 марта — 19 апреля)

По правде говоря, существует слишком много вещей, которые заставят вас испытать волнение в 2018 году. Вы всегда были очень сильным и амбициозным человеком. И ваша устойчивость будет окупаться уже в следующем году. В 2018-м вы достигнете больших успехов в своей карьере, сможете почувствовать, что вы становитесь все ближе и ближе к достижению своих самых заветных мечтаний, пишет Cluber.com.ua.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Как правило, любые перемены пугают вас. Вы очень сильно привыкли к той жизни, которую вели на протяжении последних лет. А всё потому, что вы человек привычки, вам не нравится отрываться от обычной рутины. Но вы должны быть в восторге от грядущих перемен, которые наступят в 2018 году. Год собаки станет для вас знаменательным, внеся в вашу жизнь нечто особенное.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В 2018 году вы будете в центре внимания где бы вы ни находились! А что может быть лучше для вас? В этом году вы не будете чувствовать себя одиноким. Вам удастся найти много новых друзей, начать яркие отношения и, в целом, у вас будет множество причин для того, чтобы вы чувствовали себя по-настоящему счастливым.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если говорить откровенно, то вы очень чувствительный и эмоциональный человек. Вам всегда было некомфортно открываться в социуме, потому что вы всегда боялись остаться уязвимым и не хотели испытывать боль. Вы также склонны впадать в депрессию в некоторые периоды жизни. Но в 2018 году вы, наконец, узнаете, что такое настоящая жизнь. Вы сможете отпустить все прошлые чувства, начать всё по-новому, стать легким и свободным!

Лев (23 июля — 22 августа)

Да-да, мы знаем, что 2017 год был для вас довольно неприятен. Но рано или поздно время дарит каждому из нас счастливые моменты. И 2018 год для Львов не исключение. Новый год не будет таким же, как прошлый, а ваша удача вернется к вам, так что всё будет меняться к лучшему. Всё будет говорить вокруг вас о том, что этот год – то, чего вы ждали с нетерпением.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас был тяжелый год. Но не волнуйтесь. Вы должны быть в восторге от того, что в 2018 году вам больше не придется решать свои проблемы самостоятельно. Наконец-то, у вас хватит мужества, чтобы просто попросить людей о помощи, что поможет вам достичь новых высот. Поверьте, все останутся довольны результатом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы Весы, то вы действительно должны быть в восторге от того, что 2018 год подарит вам время для самого себя и близких. Вы, как правило, бескорыстный человек, который постоянно пытается поддерживать гармонию и равновесие в любом обществе: коллег, близких, друзей и т.д. И в результате, вы часто пренебрегаете своими потребностями. Все изменится в следующем году, когда сама судьба поможет вам стать чуть более эгоистичным.