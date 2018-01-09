Определяем по дате рождения: какие дни будет для вас самыми удачными в 2018 году

Нумерология поможет каждому определить наиболее удачные дни в 2018 году. С помощью простого расчета вы узнаете, когда удача постучится в ваши двери.
Рассчитать персональное число удачи несложно: для этого используйте день и месяц своего рождения. Например, вы родились 15.07, значит, 1+5+7=13=1+3=4. Это число необходимо прибавить к результату, полученному из сложения всех чисел наступающего года: 2+0+1+8=11=2. Сложите получившиеся числа: 4+2=6. Исходное число вашей удачи равняется шести. Каждое шестое число месяца вас ждет удача, когда вы сможете преуспеть в делах и в личной жизни, воплотить в жизнь смелые планы и идеи. Эта цифра является вашим персональным числом года, которая будет сопровождать вас до наступления 2019 года, пишет Daylihoro.
Если в результате расчетов у вас получилось двузначное число, складывайте его до тех пор, пока не получите однозначное число.
Персональное число 1
В этом году все, что вы будете делать, скажется на вашем будущем. Это значит, что перед вами открывается множество перспектив. Вы сможете положить начало собственному делу, создать семью или запланировать появление на свет долгожданного потомства. Год будет удачен и для строительства, смены места жительства, поиска новой высокооплачиваемой работы. Вам предстоит научиться решать возникающие проблемы, не пасовать перед трудностями. В 2018 году у вас появится шанс закрыть двери прошлого, которое не дает вам развиваться в полной мере. Также это время для расставания тех людей, кто не нашел счастья в любви. Одинокие люди смогут начать отношения.
Персональное число 2
Новый год будет для вас стабильным и более спокойным, чем 2017. Вы сможете начать новые отношения или наладить прежние, провести анализ прошлых поступков и составить план будущих побед. В работе могут случиться непредвиденные подвижки: ваше повышение или смена должности на более престижную. Чтобы удача не покидала вас, учитесь быть дипломатичными, имейте терпение и не торопите события, иначе вы можете допустить ряд ошибок, которые отбросят вас назад. В 2018 году все ваши задумки исполнятся, если вы не будете опрометчивы и научитесь работать в команде. Умейте слушать и принимать ценные советы.
Персональное число 3
Новый год принесет вам множество новых встреч и возможностей для развития. В 2018 вам стоит проявить настойчивость, чтобы выгодные сделки не ушли к конкурентам. Уже с января готовьтесь принимать нестандартные решения, проявлять креативность и амбиции. Так вы сможете подняться вверх по карьерной лестнице, а также расширить бизнес. Также в 2018 году наступает время для налаживания личной жизни. Вам предстоит множество встреч, не упустите свою судьбу. Нежелательно брать кредиты в феврале и ноябре. Эти месяцы вам стоит провести в экономном режиме. Они также не будут удачными для романтических знакомств и заключения брака.
Персональное число 4
Четверка отвечает за настойчивость и усердие. Вам предстоит научиться быть организованными и контролировать все рабочие процессы от начала и до их логического завершения. Все, во что вы вкладываете силы, в течение пяти лет будет работать на вас. Так, если вы решитесь вложить деньги в ценные бумаги, то внимательно просчитайте все риски, и тогда вы обретете материальную стабильность. В 2018 году не ждите мгновенных результатов, стремительного карьерного роста. Не отклоняйтесь от поставленной цели, и вы сможете получить прекрасные плоды своих трудов через некоторое время. В любви торопиться не стоит. Не заключайте брак в марте и декабре. В это время уделите внимание здоровью.
Персональное число 5
Пятерка отвечает за выгодные знакомства, стремительный взлет по карьерной лестнице, путешествия и новые возможности. В 2018 году вам нужно обратить внимание на личные отношения. Долгие раздумья не будут способствовать развитию личной жизни. Перемены неизбежны, и подготовиться к ним стоит заранее: уже в феврале жизнь может сделать резкий поворот, и вам придется потрудиться, чтобы достичь благополучия. Риск будет уместен, однако следите за финансами: кредиты и невыплаченные долги могут усугубить ваше положение.
Персональное число 6
Для вас 2018 год обещает быть стабильным и спокойным. На первое место выйдет семья и личные отношения. Одиноким людям звезды сулят встречу со второй половинкой. В рабочей сфере жизни вам стоит полагаться на свои знания и навыки. У вас появится шанс начать самостоятельное продвижение, в том числе открытие бизнеса или руководство над большим количеством людей. Осторожность стоит проявить в отношениях с властью. Не переходите черту и будьте честны перед законом. В начале года не торопитесь заключать сделки, связанные недвижимостью.
Персональное число 7
Новый год будет удачным для личного развития. Повышение образования, духовный рост и переоценка ценностей помогут решить множество проблем и найти ответы на сложные вопросы. Финансовые дела не будут на первом месте, поэтому развитие получат лишь в конце 2018 года. Следить придется за расходами, чтобы не пришлось занимать денежные средства в долг. Появится риск быть обманутыми ложными надеждами, в связи с чем вступать в брак не торопитесь. Следите за эмоциональным состоянием, чтобы исключить негативный настрой, который может привести к депрессии.
Персональное число 8
Ответственность в 2018 году должна стоять для вас на первом месте. В этом году вы сможете избавиться от проблем, привести в порядок свои дела и начать уверенный карьерный и личный рост. Однако пренебрежение своими обязанностями будет весьма негативно сказываться на всех сферах жизни. Повышайте образование и не стесняйтесь заявить о себе. Так вы сможете занять лидерскую позицию, а также наладить личную жизнь. Не бойтесь меняться, и если ваши отношения изжили себя, то не тяните с их прекращением.
Персональное число 9
Девятка завершает цикл, а значит, вам придется работать в сжатые сроки. Промедление будет для вас нежелательно: вы можете не успеть завершить проекты и воплотить в жизнь все задумки. Любые трудности будут по плечу тем, кто нацелен на качественный результат. В 2018 году ставьте перед собой четкие цели и сроки, уделяйте внимание семейным отношениям, чтобы ваш тыл был под надежной защитой. Тем, кто находится в поиске отношений, начало года не принесет успехов. А вот летне-осенний период подарит вам долгожданную встречу со второй половинкой.