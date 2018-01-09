Определяем по дате рождения: какие дни будет для вас самыми удачными в 2018 году

Рассчитать персональное число удачи несложно: для этого используйте день и месяц своего рождения. Например, вы родились 15.07, значит, 1+5+7=13=1+3=4. Это число необходимо прибавить к результату, полученному из сложения всех чисел наступающего года: 2+0+1+8=11=2. Сложите получившиеся числа: 4+2=6. Исходное число вашей удачи равняется шести. Каждое шестое число месяца вас ждет удача, когда вы сможете преуспеть в делах и в личной жизни, воплотить в жизнь смелые планы и идеи. Эта цифра является вашим персональным числом года, которая будет сопровождать вас до наступления 2019 года, пишет Daylihoro.

Если в результате расчетов у вас получилось двузначное число, складывайте его до тех пор, пока не получите однозначное число.

Персональное число 1

В этом году все, что вы будете делать, скажется на вашем будущем. Это значит, что перед вами открывается множество перспектив. Вы сможете положить начало собственному делу, создать семью или запланировать появление на свет долгожданного потомства. Год будет удачен и для строительства, смены места жительства, поиска новой высокооплачиваемой работы. Вам предстоит научиться решать возникающие проблемы, не пасовать перед трудностями. В 2018 году у вас появится шанс закрыть двери прошлого, которое не дает вам развиваться в полной мере. Также это время для расставания тех людей, кто не нашел счастья в любви. Одинокие люди смогут начать отношения.

Персональное число 2

Новый год будет для вас стабильным и более спокойным, чем 2017. Вы сможете начать новые отношения или наладить прежние, провести анализ прошлых поступков и составить план будущих побед. В работе могут случиться непредвиденные подвижки: ваше повышение или смена должности на более престижную. Чтобы удача не покидала вас, учитесь быть дипломатичными, имейте терпение и не торопите события, иначе вы можете допустить ряд ошибок, которые отбросят вас назад. В 2018 году все ваши задумки исполнятся, если вы не будете опрометчивы и научитесь работать в команде. Умейте слушать и принимать ценные советы.

Персональное число 3

Новый год принесет вам множество новых встреч и возможностей для развития. В 2018 вам стоит проявить настойчивость, чтобы выгодные сделки не ушли к конкурентам. Уже с января готовьтесь принимать нестандартные решения, проявлять креативность и амбиции. Так вы сможете подняться вверх по карьерной лестнице, а также расширить бизнес. Также в 2018 году наступает время для налаживания личной жизни. Вам предстоит множество встреч, не упустите свою судьбу. Нежелательно брать кредиты в феврале и ноябре. Эти месяцы вам стоит провести в экономном режиме. Они также не будут удачными для романтических знакомств и заключения брака.

Персональное число 4

Четверка отвечает за настойчивость и усердие. Вам предстоит научиться быть организованными и контролировать все рабочие процессы от начала и до их логического завершения. Все, во что вы вкладываете силы, в течение пяти лет будет работать на вас. Так, если вы решитесь вложить деньги в ценные бумаги, то внимательно просчитайте все риски, и тогда вы обретете материальную стабильность. В 2018 году не ждите мгновенных результатов, стремительного карьерного роста. Не отклоняйтесь от поставленной цели, и вы сможете получить прекрасные плоды своих трудов через некоторое время. В любви торопиться не стоит. Не заключайте брак в марте и декабре. В это время уделите внимание здоровью.