Галерея Limon: «Мисс Ида-Вирумаа 2017» приняла участие в романтической фотосессии в отеле Liivarand
8 января 2018 г., 18:54
Осенью 2017 году портал Limon фотографировал в нарвском торговом центре Fama претенденток на звание «Мисс Ида-Вирумаа 2017». В народном голосовании, которое проходило на нашем портале, победила красавица Ангелина Чайкина.
Она выиграла наш главный приз - ВИП-отдых на двоих с ночевкой и завтраком и посещением ВИП-оазиса в отеле Liivarand. По условиям конкурса девушка должна была принять участие в фотосессии в самом отеле. И вот, в начале января 2018 года Ангелина приехала в отель, чтобы насладиться прекрасным и легким отдыхом.
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