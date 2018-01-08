Галерея Limon: «Мисс Ида-Вирумаа 2017» приняла участие в романтической фотосессии в отеле Liivarand

Она выиграла наш главный приз - ВИП-отдых на двоих с ночевкой и завтраком и посещением ВИП-оазиса в отеле Liivarand. По условиям конкурса девушка должна была принять участие в фотосессии в самом отеле. И вот, в начале января 2018 года Ангелина приехала в отель, чтобы насладиться прекрасным и легким отдыхом.

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