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Фотоновость: медики экстренно спасают Ольгу Бузову

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Ольга Бузова | ФОТО: Instagram

Ольга Бузова, похоже, опять переутомилась от работы, и ее пришлось спасать.

Медики поставили ей капельницу, и медикаменты должны спасти жизнь звезды, которая очень переживает за своих поклонников, которые могут остаться без кумира. Конечно же, Бузова не упустила возможности продемонстрировать процесс спасения. Кстати, многие считают, что капельница не просто спасает Ольгу, а выводит ее из запоя, ведь не секрет, что Бузова любит налегать на спиртное, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Ольги Бузовой
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