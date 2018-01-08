Фотоновость: медики экстренно спасают Ольгу Бузову

Медики поставили ей капельницу, и медикаменты должны спасти жизнь звезды, которая очень переживает за своих поклонников, которые могут остаться без кумира. Конечно же, Бузова не упустила возможности продемонстрировать процесс спасения. Кстати, многие считают, что капельница не просто спасает Ольгу, а выводит ее из запоя, ведь не секрет, что Бузова любит налегать на спиртное, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Ольги Бузовой