Стало известно, за что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина

Жену футболиста Андрея Аршавина 7 января сняли с рейса Москва — Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. В департаменте общественных связей «Аэрофлота» отметили, что пассажирка вела себя деструктивно и не следовала требованиям экипажа.

Супруга футболиста пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс. Кроме того, ребенок пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. При этом она называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, сообщил департамент общественных связей «Аэрофлота». Решение о снятии пассажиров принял командир воздушного судна, передает РИА Новости.

Согласно рапорту экипажа, Алиса Аршавина игнорировала призывы соблюдать правила авиакомпании. Старший бортпроводник заявил, что один из детей знаменитого футболиста не был пристегнут и не находился в кресле в тот момент, когда самолет уже был готов к взлету. «При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа», – отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Свидетелями скандала стали десятки пассажиров: они подтвердили показания экипажа.

Кроме того, журналистам стало известно, что экипаж начал получать угрозы после случившегося. Стюардессе рейса написали сообщение, в котором пообещали от двух до четырех лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком, передает РЕН ТВ.