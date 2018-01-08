Скандал! Пьяную невестку Меган Маркл арестовали за драку

Совсем скоро Меган Маркл выйдет замуж за Гарри, но, кажется, ее родных этот факт не слишком радует, ведь они делают все возможное, чтобы подпортить репутацию невесты принца в глазах общественности.

Родственники экс-актрисы то пытаются прославиться за ее счет, то оказываются в центре скандала, что плохо сказывается на имидже Маркл. Так, на днях в неприятную ситуацию попал старший брат Меган. Как сообщает британское издание The Daily Mail, Томас Маркл и его гражданская супруга Дарлин Баунт, находясь в нетрезвом виде, крупно поссорились в канун Нового года. В результате Баунт напала на Маркла, за что и была арестована. Женщина больше суток провела в полицейском участке.

К слову, это не первый раз, когда о конфликте Томаса и Дарлин становится известно прессе. В прошлом году мужчину арестовывали за то, что он грозил своей невесте пистолетом во время очередной ссоры. Западные журналисты уже сейчас уверены, что Томаса не пригласят на свадьбу Меган и Гарри, пишет Woman.

Напомним, свадьба экс-актрисы и внука Елизаветы II состоится в мае этого года. В Сети ходит немало слухов вокруг грядущего торжества, в том числе и о том, чьи имена будут включены в список приглашенных.