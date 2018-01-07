Неслыханно! Меган Маркл решила нарушить важную королевскую традицию

В Кенсингтонском дворце уже вовсю начались приготовления, а журналисты из кожи вон лезут, чтобы узнать хоть какие-нибудь детали предстоящего торжества.

Кто сошьет платье для Меган Маркл, мы пока не знаем, но в интернете уже были опубликованы первые эскизы израильского дизайнера Инбаль Дрор. Такой выбор весьма удивителен, ведь Инбаль — поклонница откровенных нарядов.

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Вопреки тому, что в Америке принято, чтобы родители платили за свадьбу пополам, королевская семья решила взять все расходы на себя. Мало того, Британия даже сможет заработать на этом торжестве!

В апреле 2011 года, когда женился принц Уильям, количество гостей страны увеличилось на 350 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Такого же эффекта ожидают и в этот раз.

Эксперты подсчитали, что только за счет туризма можно будет получить около 200 миллионов фунтов стерлингов. Около 150 миллионов должно поступить благодаря тому, что люди будут тратиться на вечеринки и гуляния по случаю торжества. В какой стране еще такое возможно?

ФОТО: TOBY MELVILLE/REUTERS

К знаменательной дате собираются выпустить сувенирную продукцию, на которой планируют заработать 50 миллионов фунтов, а еще около ста принесет реклама Англии во всём мире.

Стало также известно, что 19 мая не все пройдет согласно старинным британским традициям. К алтарю Меган Маркл поведет ее мама. Обычно эту роль исполняет отец невесты, как это было на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

ФОТО: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Но сама Меган не раз говорила, что ей намного ближе ее мать, Дория Регленд, чем отец, Томас Маркл. Именно поэтому она очень просила разрешения у королевы на это.

ФОТО: MARK BLINCH/REUTERS

Еще одно лишнее доказательство того, что с приходом Меган Маркл в королевской семье поменяется очень многое.

Пока сложно сказать, будет это хорошо или нет. Но в том, что новая пара еще не раз удивит нас и консервативное британское общество, сомнений нет.