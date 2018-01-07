Джигарханян заявил, что уже нашел замену бывшей жене

Рудинштейн — основатель сочинского фестиваля «Кинотавр» и успешный продюсер, давний знакомый Джигарханяна.

«Из уважения, из чувства дружбы к Армену Борисовичу я предложил свою кандидатуру», — цитирует его сайт «Комсомольская правда».

Напомним, что осенью 2017 года из театра уволилась жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая возглавляла должность генерального директора. После скандального развода и громких финансовых разбирательств она покинула этот пост. На смену ей пришла Елена Гильванова, однако в ней артист уведел человека из команды бывшей супруги.

Наконец Джигарханяну удалось найти достойную замену бывшей супруге. По словам Рудинштейна, Армен Джигарханян очень обрадовался его предложению и сказал быстрее приступать к делам театра.

Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы много общались. Но когда в его жизни появилась Виталина, перестали общаться совсем,заметил продюсер.

Новый директор заявил, что не собирается менять ничего существенного, и художественным руководителем театра по-прежнему остается Джигарханян. Рудинштейн будет работать над финансовыми проблемами, в которых погряз театр.