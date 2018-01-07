Самый точный гороскоп! Вот какие любовные приключения и судьбоносные перемены приготовил тебе 2018 год

Новый, 2018 год наступил, и каждый из нас с нетерпением ждет всех свершений, которые он бережно для нас уготовил. Так может хватит гадать? Мы приоткроем завесу тайны и расскажем, чего ждать и к чему готовиться каждому знаку Зодиака, пишет Так Просто.
Мы подготовили для тебя полный гороскоп на 2018 год! Взгляни, какие любовные приключения, карьерные взлеты и судьбоносные перемены приготовили планеты для твоего знака Зодиака.
Овен
Для Овна этот год станет важным во всех сферах жизни. Шанс изменить всю свою жизнь выпадает не так часто, так что готовься! Бросить всё и взяться за что-то совершенно новое — плевое дело для Овнов, которые всегда хвастались завидной способностью к перерождению. Однако 2018 год станет не таким легким на подъем — ты будешь разрываться между жизнью, которой хотелось бы жить, и тем, что оставляешь за спиной.
Сложность выбора заставит тебя ближайшие полгода стоять на месте, обдумывая правильность своего решения. Готов ли ты пожертвовать всем ради новогодела? Готов вложить туда все амбиции и время? Уверен, что хочешь навсегда распрощаться с настоящим и вступить в новую жизнь? Не переживай, ответы на вопросы найдутся ближе к лету, но пережитые душевные терзания заставят тебя задуматься над подходом к жизни и над собственными амбициями.
Вероятно, ты чересчур строг к себе и не в полной мере оцениваешь свои навыки. Но достижение заветной цели тебя в этом убедит. В январе-феврале (а затем снова в июле и августе) произойдут резкие перемены на личном фронте. И хоть кажется, что ты движешься вперед, окончательного разрыва с прошлым не произойдет.
Ситуация на карьерном поприще тоже будет терзать твою душу. Звезды сулят тебе упрочить позиции и согласиться на долгосрочный контракт, хотя ты считаешь, что таким образом свяжешь себе руки. Май и июнь окажутся удачными в финансовом плане, август потреплет нервишки, а вот к концу года всё будет хорошо.
Телец
Главной движущей силой 2018 года для тебя станет Уран, планета перемен, которая войдет в твой знак в мае. Если прежде тебе не удавалось отыскать возможности реализовать собственные амбиции, то в этом году Уран предоставит заветный шанс изменить жизнь во всех мыслимых аспектах. Намек на потенциально успешное будущее ты ощутишь сразу: наметятся реальные перспективы, но не обязательно спешить реализовать их тут же.
Личная жизнь заставит задуматься о будущем. Отношения, которые начали тормозить в конце прошлого года, начнут набирать обороты с новой силой, достигая стадии, когда необходимо принимать серьезные решения. Но не стоит торопиться! Пауза в октябре абсолютно необходима, чтобы привести мысли в порядок.
Год Желтой Земляной Собаки является поворотным годом в карьерных устремлениях — лунное и солнечное затмения в верхнем секторе гороскопа влекут тебя всё выше к звездам! Решающий момент выпадет на август. Если что-то пойдет не так, попробуй взглянуть на ситуацию под другим углом. Как только тебе это удастся, ты с удовольствием продолжишь двигаться в намеченном направлении.
Май станет самым удачным месяцем с финансовой точки зрения, а вот в июле и декабре будь очень осмотрительным. 2018 год — год перемен, так что Тельцам стоит быть очень внимательными!
Близнецы
Твоими амбициям и способностью рождать всевозможные идеи восхищаются все вокруг, однако в этом году помыслы могут быть настолько масштабными, что воплотить их в реальность не представится возможности. Сейчас твоей жизнью правит Нептун, являясь нескончаемым источником вдохновения. Но, обещая богатство и славу, Нептун никогда не говорит, как их достичь.
В последние годы Сатурн пытается обуздать Нептун, который игриво обосновался в верхнем секторе твоего гороскопа: друзья единогласно просят тебя перестать гоняться за мечтами и взглянуть на будущее реалистичным взглядом. Разумный совет, казалось бы, но ты всё равно не сдашься. Мощное влияние Юпитера позволит упрочить текущие позиции и приблизиться к Нептуну.
То, о чём грезилось, наконец-то станет возможным, но придется изрядно потрудиться на пути к намеченным целям. Дела на личном фронте, вероятно, будут отодвинуты на второй план: к концу года ты не сможешь связать себя обязательствами там, где еще недавно согласился бы, не задумываясь. Кажется, теперь отношения предстали перед тобой в совершенно ином свете.
Серьезные события на карьерном поприще придутся на январь и декабрь. Кроме того июль позволит нешуточно поправить финансовое положение — ты, вероятно, нацелишься на уровень выше.
Рак
В последнее время ты настолько привык ставить работу на первое место, что уже не можешь жить иначе. Однако нынешний год удивит и обрадует, ведь теперь тебе предоставится возможность расставлять приоритеты, отделяя важное от вещей, которые точно могут подождать. Главную роль в этом сыграет Уран, который к концу лета покинет ту часть твоего гороскопа, которая отвечает за самореализацию.
Дела войдут в нормальный ритм, и ты непременно удивишься, как тебе удавалось всё это успевать! В конце года тебе доведется в последний раз окунуться в хаос, но не стоит переживать по этому поводу. В любовной сфере 2018 год поставит тебя перед выбором. Сатурн, который находится в любовной сфере твоего гороскопа, призывает остепениться и перевести имеющиеся отношения на постоянный лад, а вот Юпитер так и намекает, что нужно получать удовольствие от жизни.
Какая из планет возьмет верх в твоей личной жизни — решать только тебе! Нынешний год несет и финансовые перемены. То, что раньше казалось необходимостью, станет роскошью, и наоборот. Тебе предстоит выстроить совершенно новый бюджет, но учти, что это займет несколько месяцев.
Лев
Если ты всегда знал, что идешь по верному пути, должны тебя огорчить: лежащий впереди путь — не такой уж и прямой, а за неожиданным поворотом скрывается перекресток, о котором ты и не догадывался. Велика вероятность, что ты решишь пойти совершенно новой дорогой, разделив жизнь на две половины — то, что было до 2018 года, и настоящее. К слову, 2018 год — то, чего ты ждал!
В этом году в твоем знаке произойдет четыре солнечных и лунных затмения, которые заставят хорошенько приглядеться к себе и внести необходимые коррективы. Вот увидишь, к концу года ты себя не узнаешь. Последние несколько лет трудности различного характера мешали развиваться отношениям в том направлении, к которому ты и твоя вторая половина стремились.
Теперь у тебя есть пространство для маневра и время для принятия правильного решения. Если ты по-прежнему даешь шанс имеющимся отношениям, тогда всё будет хорошо. А в конце года тебя ждет настоящий хеппи-энд — ты можешь смело ухватиться за любимую руку и вместе шагнуть в счастливое будущее.
На работе жди дополнительной нагрузки, которая может вогнать тебя в жесткие рамки. Если ты ощутишь себя в западне, скорее ищи новое поприще для самореализации. Наиболее благоприятными месяцами в финансовом плане станут февраль, июль и сентябрь. В середине июня стоит соблюдать осторожность, а в остальном — всё будет волшебно!
Дева
В начале года ты оглянешься назад, рассматривая возможность вернуться на старую работу или прошлое место жительства, где тебе было хорошо и комфортно. Однако ведущие в прошлое двери давно заперты. Так что, друг, только вперед! Смело шагай в неизведанное будущее. Поверь, оно приготовило для тебя множество сюрпризов.
Что бы не случилось, это всегда к лучшему. На личном фронте тебя ожидает появление новой фигуры. Знакомый знакомого, новый коллега на работе или старый сосед… Это совсем не важно! И пусть искра разгорится не сразу, вас с самого начала свяжет крепкая дружба и взаимное доверие.
Есть вероятность, что новый год принесет тебе продвижение по карьерной лестнице или даже новую работу, но в той же сфере. Задумываться о новых свершениях станет куда приятнее! С финансовой точки зрения год пройдет успешно, не считая нескольких проблемных недель осенью.
Весы
Для каждого, кто родился под знаком Весов, романтические отношения — основа, на которую опираются все сферы жизни. Так что перемены в делах любовных повлекут за собой смену амбиций, стиля жизни и даже работы. Что уж там, недюжинная вспышка страсти может привести даже к переезду за рубеж. Такие они, Весы…
События января в который раз докажут, что нынешнее положение тебе изрядно наскучило, и ты найдешь способ с ним покончить. В феврале ты закрутишь новый роман, и первая половина года пройдет как в сказке. С приходом лета новый роман перейдет в стабильное русло или сгорит дотла. На смену весеннему роману может прийти летний, который повлечет тебя в совершенно иное русло. К осени ты почувствуешь усталость и возьмешь небольшой перерыв.
В июле тебя ожидает новая должность, на которой, вероятно, захочется остаться подольше. Возможно это именно то, о чём мечталось? Этот год может стать чертовски затратным. Однако это — цена долгожданных перемен. К слову, если не разбрасываться деньгами бесконтрольно, то и проблем не будет!
Скорпион
2018 год — чуть ли не лучший год для Скорпионов за последние десять лет! Влияние Юпитера подарит нескончаемый поток возможностей, которые позволят тебе расширить горизонты и улучшить жизнь во всех ее аспектах. Напор Юпитера вызовет у тебя некий дискомфорт, ведь дарами покровителя нужно воспользоваться или сейчас, или никогда.
Юпитер окажет свое влияние и на личном фронте. Романтическая связь, которую ты никак не решался развить из-за опасения открыть истинные чувства, перейдет на новый уровень, если ты осмелишься распахнуть свое сердце. В карьерной сфере череда солнечных затмений сулит серьезные достижения.
Благодаря поддержке Юпитера, успех гарантирован! Начало года — наиболее благоприятное время в финансовой сфере. В ноябре тебе придется изрядно постараться, чтобы к концу года получить желаемое.
Стрелец
Ты готов к критическим ситуациям с рождения. Мало того, ты готов сделать всё, что требуется, чтобы эту ситуацию разрешить. А что, если кризис миновал, а обстоятельства никак на тебя не давят? Итак, ты свободен! Чем предпочитаешь заняться? Можно проработать планы на будущее, заняться делами, к которым давно лежит душа, или отправиться в долгожданное путешествие.
Пока Сатурн пребывал в Стрельце, у тебя не было ни минуты покоя. Сейчас же самое время наверстать упущенное. В любовной сфере наблюдается неопределенность. Первую половину 2018 года ты будешь сомневаться, нужен ли тебе в действительности нынешний роман. К концу ноября наступит ключевой момент — всё, что беспокоило, вырвется наружу, даруя шанс исправить ситуацию.
В профессиональной сфере всё наладиться. Если летом появиться шанс взять на себя дополнительные обязанности, ни в коем случае не стоит его упускать. В финансовой сфере всё просто: терпенье и труд всё перетрут! За проделанную работу ты будешь вознагражден, однако не забудь выделить достаточно времени для отдыха.
Козерог
Ты всегда считал, что достигнутые цели — результат затраченных усилий. Благодаря поддержке Сатурна в Козероге, проделанная тобой работа на протяжении года будет оплачена с лихвой, а счастью не будет предела. Обратной стороной медали является то, что заслуженного успеха пришлось ждать ну очень долго. Однако усилия были потрачены не зря, весь все цели достигнуты, а проекты реализованы.
Через несколько лет ты полностью выполнишь намеченную программу, и придется взяться за построение новых целей. Но отложи эти заботы на потом и насладись ошеломляющим успехом, который свалится на твою голову в ближайшие несколько месяцев. На любовном поприще также ожидают серьезные достижения. Если до этого момента ты был одинок, жди долгожданную вторую половину. Если же ты уже состоишь в отношениях, то почувствуешь, как стремительно они крепнут.
Учитывая, как близко ты подлетел к Солнцу, в профессиональном плане радикальные перемены тебе не грозят. Однако появится возможность вернуться к перспективным и не реализованным прежде проектам. Это не шаг назад, нет. Вселенная дает тебе еще один шанс пройти уже изведанный раннее путь и улучшить результат.
По правде говоря, это едва ли имеет значение в масштабах цели, к которой ты стремительно движешься. Вследствие затмений в финансовом плане год будет переменчив. А вот февраль приятно тебя удивит!
Водолей
Как и для остальных знаков зодиака, для Водолея 2018 год станет годом перемен. Пусть воцарившие хаос, смятение и неразбериха тебя не пугают, ведь ты справишься с переменами на раз-два. О каком бы аспекте жизни не шла речь, волнения 2018 года сдвинут с места все сферы, даруя шанс что-то изменить. Лунные и солнечные затмения открывают новые возможности и дают толчок в нужном направлении.
Вместе с переменой взглядов изменится и твоя личная жизнь. Вероятно, нынешний роман ты уже перерос и назрел разрыв, после которого можно с уверенностью двигаться дальше. И в карьерной сфере не обойдется без перемен. С Юпитером в верхней части гороскопа у тебя появится возможность в полной мере проявить себя.
Поддержка Юпитера не малое значит, так что не стоит размениваться по мелочам, выбирая цель. В финансовом плане 2018 год будет не на шутку расточительным. Возможно, такие убытки необходимы, чтобы переосмыслить себя и свои цели? В любом случае — живем лишь раз!
Рыбы
2018 год и следующим за ним тесно связаны: в этом году тебе предстоит генерировать свежие идеи и открывать новые горизонты, а следующий год будет посвящен воплощению всех замыслов. Благотворное расположение Юпитера и Нептуна обеспечит нескончаемый приток идей, реализация которых будет вызывать страх неудачи, ведь прошедшие несколько лет ты то и дело, что упирался в потолок.
Но в этом году Сатурн уходит и не смеет больше мешать тебе в реализации намеченных планов. Подними глаза — путь к вершине свободен! Можешь ликовать, ведь на личном фронте намечается значительное оживление. Пламя тайных страстей разгорится сильнее, если ты будешь тщательно скрывать происходящее. В ином случае они угаснут навсегда. Если ты чувствуешь, что не до конца покончил со старой привязанностью, не стоит обманываться — ты просто пытаешься всеми силами отстрочить неизбежное.
2018 год принесет тебе удачу в карьерном плане, ведь в самом его начале представится возможность шагнуть вперед, а в конце — шанс подняться на еще одну ступеньку. Главное — что ты контролируешь ситуацию, а не пытаешься слепо оседлать удачу. Март — самое привлекательное время с финансовой точки зрения. Хотя и летом тебя ждет денежная премия, но учти, что за нее доведется побороться.
Вот он, самый точный гороскоп на 2018 год! Мы верим, что всё сбудется, ведь для многих этот год может стать лучшим за многие десятилетия. Если до сих пор тебя преследовали трудности, то в этом году ты справишься с ними на раз-два. И пусть звезды ведут тебя по нужному пути!