Самый точный гороскоп! Вот какие любовные приключения и судьбоносные перемены приготовил тебе 2018 год

Мы подготовили для тебя полный гороскоп на 2018 год! Взгляни, какие любовные приключения, карьерные взлеты и судьбоносные перемены приготовили планеты для твоего знака Зодиака.

Овен

Для Овна этот год станет важным во всех сферах жизни. Шанс изменить всю свою жизнь выпадает не так часто, так что готовься! Бросить всё и взяться за что-то совершенно новое — плевое дело для Овнов, которые всегда хвастались завидной способностью к перерождению. Однако 2018 год станет не таким легким на подъем — ты будешь разрываться между жизнью, которой хотелось бы жить, и тем, что оставляешь за спиной.

Сложность выбора заставит тебя ближайшие полгода стоять на месте, обдумывая правильность своего решения. Готов ли ты пожертвовать всем ради новогодела? Готов вложить туда все амбиции и время? Уверен, что хочешь навсегда распрощаться с настоящим и вступить в новую жизнь? Не переживай, ответы на вопросы найдутся ближе к лету, но пережитые душевные терзания заставят тебя задуматься над подходом к жизни и над собственными амбициями.

Вероятно, ты чересчур строг к себе и не в полной мере оцениваешь свои навыки. Но достижение заветной цели тебя в этом убедит. В январе-феврале (а затем снова в июле и августе) произойдут резкие перемены на личном фронте. И хоть кажется, что ты движешься вперед, окончательного разрыва с прошлым не произойдет.

Ситуация на карьерном поприще тоже будет терзать твою душу. Звезды сулят тебе упрочить позиции и согласиться на долгосрочный контракт, хотя ты считаешь, что таким образом свяжешь себе руки. Май и июнь окажутся удачными в финансовом плане, август потреплет нервишки, а вот к концу года всё будет хорошо.

Телец

Главной движущей силой 2018 года для тебя станет Уран, планета перемен, которая войдет в твой знак в мае. Если прежде тебе не удавалось отыскать возможности реализовать собственные амбиции, то в этом году Уран предоставит заветный шанс изменить жизнь во всех мыслимых аспектах. Намек на потенциально успешное будущее ты ощутишь сразу: наметятся реальные перспективы, но не обязательно спешить реализовать их тут же.

Личная жизнь заставит задуматься о будущем. Отношения, которые начали тормозить в конце прошлого года, начнут набирать обороты с новой силой, достигая стадии, когда необходимо принимать серьезные решения. Но не стоит торопиться! Пауза в октябре абсолютно необходима, чтобы привести мысли в порядок.

Год Желтой Земляной Собаки является поворотным годом в карьерных устремлениях — лунное и солнечное затмения в верхнем секторе гороскопа влекут тебя всё выше к звездам! Решающий момент выпадет на август. Если что-то пойдет не так, попробуй взглянуть на ситуацию под другим углом. Как только тебе это удастся, ты с удовольствием продолжишь двигаться в намеченном направлении.