Врачи поделились новостями о самочувствии Олега Табакова

"Сегодняшнее состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое", - сказал Печатников.

"Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", - заявил заммэра.

Он напомнил, что уже опровергал информацию о том, что Табаков находится в коме. "Никакой комы нет, - сказал собеседник агентства. - Табаков абсолютно в сознании, просто прогнозы делать пока рано".

Печатников подтвердил, что лично курирует нахождение Табакова в Первой градской больнице. "Да, этот пациент находится под моим личным контролем, но лечат его доктора, там замечательные врачи, - отметил заммэра. - Недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило. Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента".

По словам Печатникова, Табаков размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, потому что нуждается в постоянном присмотре врачей. Рядом с ним его жена, дети, со всеми он общается. "У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу", - заключил заммэра.