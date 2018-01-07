Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Важно! Ученые назвали смертельную опасность постоянной изжоги

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Иллюстративный снимок. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – заболевание, при котором воспаление стенок нижнего отдела пищевода возникает вследствие регулярного рефлюкса (обратного движения) желудочного или дуоденального содержимого в пищевод, пишет Сегодня.

Одним из основных проявлений ГЭРБ является изжога. Специалисты из США обнаружили: ГЭРБ связана с раком головы и шеи.

Ученые проанализировали данные около 28000 американцев старше 65 лет. 13805 добровольцев в 2003-2011 годах страдали от рака дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта, а остальные – нет.

Исследование показало, что люди с ГЭРБ почти в 3 раза чаще страдали от рака гортани, примерно в 2,5 раза чаще – от рака глотки, в 2 раза чаще – от рака миндалин, на 40% чаще – от рака придаточных пазух носа.

Исследователи подчеркивают: выявленная связь не является причинно-следственной. Кроме того, ученые говорят, что у них не было информации о таких факторах риска рака головы и шеи, как курение и уровень потребления алкоголя. По мнению специалистов, необходимы дальнейшие исследования.

Наверх