Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой

Имя Ольги Бузовой прочно ассоциируется у многих с футболом из-за ее бывшего мужа, футболиста московского "Локомотива" Дмитрий Тарасова. Поклонники уверены, что певица до сих пор страдает после расставания с ним и отчаянно стремится как можно сильнее отгородиться от воспоминаний о прошлом.

Помочь ей в этом может внимание к другой команде. По всей видимости, теперь Ольга Бузова будет болеть за "Спартак", ведь фанат "красно-белых" нашел, чем порадовать сердце певицы. На своей странице в Instagram она похвасталась, что кто-то сделал себе татуировку с ее изображением в образе футболистки.

"Оставлю это здесь. Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)", – написала она. Бузова добавила, что, по всей видимости, близость к "Спартаку" положительно влияет на музыкальный вкус. Так, она напомнила, что игрок "красно-белых" Квинси Промес как-то обмолвился: "Мало половин" одна из любимых его песен.