Официально: певица Грете Клейн перестала скрывать отношения с продюсером

Еще весной 2017 года стало известно о том, что кумир эстонских подростков и одна из самых востребованных певиц Грете Клейн нашла счастье в новых отношениях. С тех пор девушка периодически публиковала горячие совместные снимки с продюсером Эрго Кулдом, однако никаких других заявлений не делала.