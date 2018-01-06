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Официально: певица Грете Клейн перестала скрывать отношения с продюсером

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ФОТО: Instagram

Еще весной 2017 года стало известно о том, что кумир эстонских подростков и одна из самых востребованных певиц Грете Клейн нашла счастье в новых отношениях. С тех пор девушка периодически публиковала горячие совместные снимки с продюсером Эрго Кулдом, однако никаких других заявлений не делала.

Однако вчера вечером возлюбленные сменили статусы в Facebook, тем самым официально подтвердив свои отношения.

ФОТО: facebook
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