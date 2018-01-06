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Капельница и реанимация: состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось

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Галина Боб с сыном. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о проблемах со здоровьем у ее двухлетнего сына Льва. Ребенок подхватил острую вирусную инфекцию и попал в реанимацию.

На своей странице в Instagram актриса Галина Боб поделилась "сторис" из больничной палаты. В медицинском учреждении она оказалась из-за своего двухлетнего сына Льва, которому внезапно стало плохо из-за острой вирусной инфекции.

"Сегодня мы покатались на скорой помощи... Лев Сергеевич заболел", – поделилась актриса со своими подписчиками. Ребенку сделали укол. Позже Галина Боб рассказала, что после этого ее сын побывал в реанимации, после чего ему поставили капельницу. Все это время актриса была рядом, веселила и поддерживала сына.

ФОТО: Instagram

Подписчики актрисы оставили теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления под последним опубликованным Галиной Боб сообщением в Instagram. "Скорейшего выздоровления рыжику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выздоравливайте поскорее! А вам Галина сил и терпения...", "Лучик добра вам Галя! Выздоравливайте!", "Выздоравливайте скорее и пусть больше не болеют ваши детки! Здоровья им и вам", "Рыжику здоровья богатырского поправляйтесь и больше не болейте", – поддержали комментаторы актрису и ее ребенка.

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