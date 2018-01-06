Смотри: Волочкова рассекретила богатого любовника

По собственному признанию Анастасии Волочковой, негативные комментарии под ее сообщениями в Instagram только веселят балерину. Причина такой на первый взгляд странной реакции – наличие личного счастья. "Помните, что когда вам холодно и завистно от успеха, роскошного моего дома, майбаха , белых роз, того факта, что я любима мужчинами-мне в этот момент тепло! Потому что мое сердце согрето любовью... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась балерина своими мыслями.

В следующем сообщении она раскрыла источник появления у нее и белых роз, и роскошного автомобиля, и приподнятого настроения. Балерина добровольно взяла на себя работу, которой обычно занимаются ушлые журналисты. "Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это - я. Настоящая и искренняя", – написала Анастасия Волочкова.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 5, 2018 at 11:55am PST

"Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне!", – перечислила она. К сообщению балерина приложила фотографию, на которой стоит у входа в аэропорт в объятиях некоего молодого человека, лица которого разглядеть невозможно.