Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото

Юлия Началова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок праздничной программы на НТВ. Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на саму певицу, а на задний фон снимка.
5 января 2018 г., 14:50
Перед поклонниками Юлия Началова предстала в роскошном серебристом платье и в накидке из белого меха. Внимательные подписчики тут же нашли признаки фотомонтажа на снимке, чем и поспешили поделиться с другими пользователями Сети.
Они обратили внимание на загадочный изгиб двери за спиной певицы, словно она при помощи специальной программы пыталась придать своей талии большую стройность. Не менее странно выглядит и дверь за плечом Юлии Началовой. Судя по всему, певица изрядно потрудилась над приданием себе более изящных форм на фото. Этот казус стал причиной жестких насмешек со стороны комментаторов.