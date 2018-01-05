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Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото

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Юлия Началова | ФОТО: Instagram

Юлия Началова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок праздничной программы на НТВ. Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на саму певицу, а на задний фон снимка.

Перед поклонниками Юлия Началова предстала в роскошном серебристом платье и в накидке из белого меха. Внимательные подписчики тут же нашли признаки фотомонтажа на снимке, чем и поспешили поделиться с другими пользователями Сети.

Они обратили внимание на загадочный изгиб двери за спиной певицы, словно она при помощи специальной программы пыталась придать своей талии большую стройность. Не менее странно выглядит и дверь за плечом Юлии Началовой. Судя по всему, певица изрядно потрудилась над приданием себе более изящных форм на фото. Этот казус стал причиной жестких насмешек со стороны комментаторов.

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