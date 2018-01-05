Звезда «Дома-2» потерял дочь

Две дочери Задойнова живут вместе с мамой, его бывшей женой Элиной. "Старшая дочка уже самостоятельно приходит ко мне на выходные, она гиперактивная девчонка, очень любит танцы и мечтает в будущем сама ставить номера", – рассказал он, пишут Dni.ru.

Младшую дочь бывший участник "Дома-2" почти не видит. Он давно ее не навещал, за что Элина его отругала, сообщает официальный Instagram-аккаунт популярного шоу. Судя по всему, горе-отец даже пропустил празднование ее дня рождения.

"Я позвонил и получил "люлей" от Элины, потому что давно не виделся с дочкой. Элина теперь не хочет даже сообщать мне об их местонахождении, даже не знаю, где сейчас находится дочь – в Тюмени, в Москве или в Сочи", – заявил Задойнов. Элина ситуацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, ранее бывшая жена подала заявление на Задойнова. Как писали Dni.Ru, она уличила звезду "Дома-2" в том, что тот не платит алименты.

"Я подаю в прокуратуру, для того чтобы провели работу и взяли на контроль это дело. Мне непонятно, почему не платятся алименты. Мне непонятно, почему приставы так работают в городе Ярославле. Вообще у меня есть предположения, что у Саши там с приставами все хорошо", – заявила она.