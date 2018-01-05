Ольга Бузова: как живет певица год без мужа и без секса, но с миллионами долларов!

С кем живет ведущая и певица после развода.
Ольга Бузова с Дмитрием Тарасовым развелась год назад. Муж-футболист изменял Ольге и выставил ее из семейного гнездышка, оставив ни с чем: по брачному контракту звезда не получила ни копейки из совместно нажитого имущества. Машины, квартира, дом — это все принадлежит известному футболисту. А Бузову попросили с чемоданами на выход.
Она и вышла, и благодаря пинку бывшего за год стала богатой и востребованной. На «Доме-2» Бузова с 2004 года (начинала участницей, а стала ведущей), а с 2017-го она еще и певица.
Четыре сезона Бузовой
Январь
Ольга Бузова весь этот год копила деньги на покупку собственной недвижимости в столице России, а также двух домов в Испании — себе и маме. Сейчас она живет в съемной квартире на 20-м этаже московской многоэтажки.
Ведущая «Дома-2» тяжело переживала развод с мужем-предателем, и чтобы отвлечься, начала сольную карьеру. Да так «заигралась», что стала самой обсуждаемой певицей в стране. А переживала Оля сильно. Сначала поделилась эмоциями в колонке известного журнала, выступила на «Пионерских чтениях».
Ольга Бузова:
«Из-за большого резонанса в СМИ на меня началась травля. Она продолжается по сей день. Единственное место, где я могу остаться наедине с собой, — это моя квартира на 20-м этаже. В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Тогда моя главная задача заключалась в том, чтобы выжить после боли и предательства, которые разрывали мое сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хотя бы на пару часов».
Она также сообщила, что справиться с бессонницей и депрессией ей помогали чтение мемуаров Хиллари Клинтон и психолог.
Февраль
Бузова презентует песни, которые тут же занимают первые строчки российского iTunes. Хиты Ольги завоевывают популярность благодаря армии ее подписчиков в социальных сетях — 10 миллионов человек. Ольга ежедневно благодарит «своих людей», постоянно напоминает, что она такая же, как и ее подписчицы, — ее, молодую, красивую и успешную, бросил муж. Бузова просит присылать ей истории несчастной любви.
«Мне писали огромные письма, передавали свои истории через пиар-директора. Женщина обращались ко мне со словами, что моя история и мой пример дал им сил жить и работать дальше!» — рассказывала в интервью нашему изданию Ольга Бузова.
Март
Бузова поднимает цену за один рекламный пост в «Инстаграме» с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (почти 6000 евро). При этом реклама из «Инстаграма» звезды не исчезла, а напротив, ее количество выросло.
Если раньше Ольга рекламировала в основном бижутерию и одежду, то теперь берется практически за любой товар. В последнее время популярен еще один вид рекламы – розыгрыш звездами дорогих телефонов, с автографом.
Работает это следующим образом: несколько блогеров скидываются по 15-20 тысяч рублей, покупают дорогой гаджет и оплачивают рекламу на страничке в соцсети звезды. От фанатов требуется подписаться на спонсорские странички. После публикации такой рекламы к блогерам хлынет огромный поток подписчиков, даже если часть из них отпишутся после розыгрыша — это вполне окупает все затраты.
ПО ДАННЫМ FORBES, ЗА 2016 ГОД БУЗОВА ЗАРАБОТАЛА 2,2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. ЗАРАБОТКИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА У ОЛЬГИ БУДУТ ЕЩЕ ВЫШЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Но и расходов теперь намного больше: огромные суммы, которые Оля зарабатывает (гонорары за «заказники», рекламу и зарплата на телепроекте «Дом-2»), она вкладывает в свою раскрутку. Певица оплачивает уроки по вокалу, шьет дорогие костюмы, снимает клипы.
Апрель
К концу года шоу-бизнес привыкнет к «самородку», ее даже пригласят вести музыкальную премию. А вот весной было жарко. Против музыкального творчества Ольги Бузовой в разное время высказывались Виктор Дробыш, Наргиз, Александр Панайотов, Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Азиза. Аргументы чаще всего похожи: ведущая «Дома-2», благодаря многолетним эфирам на ТНТ и интересу к личной жизни, получила толпу зрителей, а петь не умеет. Заметим, что те, кто рискнул раскритиковать взлет Бузовой, подвергся атаке поклонников Ольги — 10 миллионов человек строго судят недоброжелателей на их страницах в соцсетях.
Игорь Матвиенко так высказался о карьере Бузовой: «Она ведет «Дом-2», у нее много подписчиков в «Инстаграме», ну и плюс еще попела песни, так они еще и «зашли». Ну и отлично! Конечно, надо ехать с концертами деньги собирать. Не думаю, что будет какое-то большое будущее, но если бы я выдавал премии на каком-то музыкальном конкурсе, то дал бы ей «Открытие года».
Май
Бузова еще не может забыть и простить Дмитрия Тарасова. Продолжает периодически высказываться о том, что он оказался предателем. Футболист водит гражданскую жену, модель Анастасию Костенко, по тем же ресторанам, которые были любимыми у них с Бузовой. 30-летний полузащитник «Локомотива» дарит дорогие подарки 23-летней избраннице, публикует совместные фотографии, демонстрирует чувства в компании некогда общих друзей. А Ольга продолжает анализировать причины развода, комментируя слова бывшего мужа о том, что одной из причин расставания стало нежелание рожать и чрезмерная увлеченность карьерой. Она говорит, что до последнего дня строила планы на будущее — ремонт в доме, дети: «Давно была готова родить, хотела от него ребенка, мы его планировали. Даже за день до нашего расставания».
Ольга не выдерживает:
«Дмитрий, может, напишешь, почему наши пути разошлись? Расскажешь, как ты изменял мне с мисской, как выгнал меня со своей мамой
Июнь
Бузова поехала по стране с концертными выступлениями. В клубах аншлаги, Ольгу обсуждают в прессе, ругают блогеры. «Все знают: если я пошучу про Бузову, то это многие заметят. А если хочешь, чтобы про тебя написали, то лучше оскорби Бузову. Этим методом сейчас пользуются многие люди», — рассказывала Ольга в интервью teleprogramma.pro.
Июль
«Бузова уходит из «Дома-2» — главный слух этого месяца. Ольга его опровергает! Какой смысл звезде уходить с канала, который регулярно выдает в эфир ее сольные номера. Ведь на других каналах и в ротацию на радио песни Бузовой не берут. «Я обожаю свою работу на «Доме-2»! Говорю об этом, а у меня реально мурашки бегут по коже. 13 лет я с «Домом-2». Что бы ни происходило в моей жизни, приезжаю на Поляну, ребята подбегают и говорят: «Оля, слава богу, что ты сегодня…» Эти их искренние эмоции вдохновляют, радуют. Гастрольный график выстраиваю таким образом, чтобы чаще бывать на работе».
из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня? И если твои отношения со мной 6 лет были для лайков, тогда удаляй инстаграм и строй отношения без лайков. В нашем доме. Удачи».
Август
Появляется информация о том, что в отношениях Бузовой и Тарасова появились разногласия еще летом 2016 года. А не осенью 2016-го, когда мы о них узнали. Но пара договорилась не афишировать это, так как в августе Бузова презентовала книгу «Цена счастья», в которой она рассказывала и о счастье в личной жизни — об опыте успешных отношений и брака. Книга стоила недешево, и промо успешной Бузовой было необходимо для продаж. Эта информация осталась без комментариев «виновников» истории.
Сентябрь
Бузова в 2017-м стала самой обсуждаемой российской знаменитостью — ее ругали и хвалили чаще всего. И этот успех не мог остаться незамеченным ее соведущей по «Дому-2» Ксенией Бородиной. Бузова — желанный гость на телепроектах, радиоэфирах, корпоративах и концертах. А Бородину порой забывают даже позвать на мероприятия. Кстати, ее появление на премиях и премьерах особого интереса прессы не вызывает. К тому же, поговаривают, что из-за активности и востребованности Бузовой график записи эфиров «Дома-2» подстраивают именно под Ольгу. Кстати, осенью Бородина в день сольного концерта Бузовой отправилась на выступление другого исполнителя. А это о многом говорит!
Мне всегда было приятно вдохновлять резидентов моего любимого "Камеди Клаб", я не раз приходила к ребятам, мы с Пашей и Гариком устраивали На презентации нового сезона ребята устроили что-то невообразимое Я давно так не смеялась! Мои любимые резиденты сделали не только кавер на мои песни #привыкаю ☕ и #малополовин , но и сняли клипы на них это это это Мои #малышикарандаши #амнеещебольно #многополовин #исчетунасодинодин @garikkharlamov @pavelvolyaofficial ❤️ @tnt_online #олябузова#воляхарлузова
Октябрь
Ольга готовится к первым сольным концертам в Москве и родном Питере: вопреки прогнозам недоброжелателей — все билеты на шоу проданы. Забегая вперед, отметим: у Бузовой был аншлаг.
Ноябрь
Ольга Бузова стала соведущей программы «Бабий бунт» на Первом канале. Предполагалось, что в шоу с женской точки зрения будут обсуждать актуальные события. Несвойственное для Первого канала поведение ведущей в кадре вызвало волну возмущения в социальных сетях. Появилась даже петиция, осуждающая современное ТВ, где упоминалась Бузова. В итоге передачу закрыли.
Но Бузова продолжает играть в спектаклях, участвовать в проектах ТНТ и выступать как певица.
Подписчики Ольги Бузовой часто предлагают ей увеличить грудь. Мы решили посмотреть, как мог бы выглядеть результат пластической операции.
Декабрь
Бывший муж Бузовой, как и в прошлом году, улетает в отпуск на Мальдивы с Анастасией Костенко. Но в этом году Тарасов в отпуске делает Костенко предложение, и в Москву они уже вернутся в статусе жениха и невесты. Ольга переживает подобные новости нелегко. «Этот Новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна», — Ольга призналась, что после расставания с мужем даже ни с кем не целовалась. Бузова так тяжело переживает предательство любимого, что до сих пор не готова подпустить к себе мужчину. Пока Ольга живет с любимыми собаками, а свободное время проводит с друзьями.
Ольгу Бузову и Анастасию Костенко часто сравнивают и утверждают, что девушки похожи как две капли воды.
Надеемся, что 2019 год Ольга будет встречать рядом с любимым человеком. А среди мест ее работы будет не только ТНТ, но и еще парочка российских федеральных каналов.