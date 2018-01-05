Ольга Бузова: как живет певица год без мужа и без секса, но с миллионами долларов!

Ольга Бузова с Дмитрием Тарасовым развелась год назад. Муж-футболист изменял Ольге и выставил ее из семейного гнездышка, оставив ни с чем: по брачному контракту звезда не получила ни копейки из совместно нажитого имущества. Машины, квартира, дом — это все принадлежит известному футболисту. А Бузову попросили с чемоданами на выход.

Она и вышла, и благодаря пинку бывшего за год стала богатой и востребованной. На «Доме-2» Бузова с 2004 года (начинала участницей, а стала ведущей), а с 2017-го она еще и певица.

Четыре сезона Бузовой

Январь

Ольга Бузова весь этот год копила деньги на покупку собственной недвижимости в столице России, а также двух домов в Испании — себе и маме. Сейчас она живет в съемной квартире на 20-м этаже московской многоэтажки.

Ведущая «Дома-2» тяжело переживала развод с мужем-предателем, и чтобы отвлечься, начала сольную карьеру. Да так «заигралась», что стала самой обсуждаемой певицей в стране. А переживала Оля сильно. Сначала поделилась эмоциями в колонке известного журнала, выступила на «Пионерских чтениях».

Ольга Бузова:

«Из-за большого резонанса в СМИ на меня началась травля. Она продолжается по сей день. Единственное место, где я могу остаться наедине с собой, — это моя квартира на 20-м этаже. В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Тогда моя главная задача заключалась в том, чтобы выжить после боли и предательства, которые разрывали мое сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хотя бы на пару часов».

Она также сообщила, что справиться с бессонницей и депрессией ей помогали чтение мемуаров Хиллари Клинтон и психолог.

Февраль

Бузова презентует песни, которые тут же занимают первые строчки российского iTunes. Хиты Ольги завоевывают популярность благодаря армии ее подписчиков в социальных сетях — 10 миллионов человек. Ольга ежедневно благодарит «своих людей», постоянно напоминает, что она такая же, как и ее подписчицы, — ее, молодую, красивую и успешную, бросил муж. Бузова просит присылать ей истории несчастной любви.

«Мне писали огромные письма, передавали свои истории через пиар-директора. Женщина обращались ко мне со словами, что моя история и мой пример дал им сил жить и работать дальше!» — рассказывала в интервью нашему изданию Ольга Бузова.

Март

Бузова поднимает цену за один рекламный пост в «Инстаграме» с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (почти 6000 евро). При этом реклама из «Инстаграма» звезды не исчезла, а напротив, ее количество выросло.

Если раньше Ольга рекламировала в основном бижутерию и одежду, то теперь берется практически за любой товар. В последнее время популярен еще один вид рекламы – розыгрыш звездами дорогих телефонов, с автографом.

Работает это следующим образом: несколько блогеров скидываются по 15-20 тысяч рублей, покупают дорогой гаджет и оплачивают рекламу на страничке в соцсети звезды. От фанатов требуется подписаться на спонсорские странички. После публикации такой рекламы к блогерам хлынет огромный поток подписчиков, даже если часть из них отпишутся после розыгрыша — это вполне окупает все затраты.