Вы пытаетесь построить отношения с девами? Сперва узнайте важные пять характеристик этого знака Зодиака

На Дев, часто навешивают ярлык, что они лишком критичны. Если вы встречаетесь с женщиной или мужчиной-Девой, то вы уже знаете, что у лапочек-Дев есть ещё очень много разных качеств. К примеру, что может выглядеть навязчиво для других, на самом деле просто отображение желания Дев помочь другим. Методичные и эффективные Девы были рождены, чтобы служить другим, и, если они вас любят, вы получите от этого много преимуществ, пишет Cluber.com.ua.

У ловких и остроумных Дев огромное количество энергии – и умственной, и физической. Это потому, что Девами правит Меркурий, планета, которая отвечает за общение и мудрость.

Девы лучше всего сходятся с другим знаками Земли, потому что у них одинаковые ценности, и со знаками Воды, потому что они также чувствительны. Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги неплохо сходятся с Девами, но знаки Воздуха и Огня могут брать верх в отношениях.

1. Девы придерживаются расписания

Когда Девы планируют свидание, они обращают внимание не мельчайшие детали. Среди всех знаков, именно Девы, вероятнее всего, отправят вам программу вечера, расписанную по минутам. Это потому, что Девы расцветают от порядка. Это помогает им чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что Девы чувствительны и романтические, они не удивят вас спонтанным свиданием. А если всё-таки удивят, можете быть уверены, что им заняло по крайней мере несколько дней тщательное планирование этого романтического жеста.

Если вы один из более активных знаков, вам может придётся слегка уменьшить вашу спонтанность ради любимых Дев. Планирование путешествия с Девами может превратиться в пытки, потому что они захотят сделать таблицу примечательных мест и всех остановок.

Девы – добрый знак, и отвечают взаимностью по принципу око за око.

2. Девы очень заботливые

Девы – это тот знак, который подарит вам на День рождения кофейник. Не потому, что вы просили кофейник, а потому что они подумали, что он вам нужен. Если вы не способны рассмотреть красоту и, да, даже романтику в их практическом жесте, то Девы могут вас разочаровать своими проявлениями любви. Но как только вы поймёте, что Девы просто хотят, чтобы всё в вашей жизни шло гладко, вы не сможете оставаться к ним равнодушными.

Вы всегда можете рассчитывать на помощь Дев в повседневной жизни. Девы отвезут вас к врачу или, если вы их попросите, купят продукты. Если Девы опаздывают на встречу с вами, то они напишут или позвонят, чтобы предупредить. Влюбленные Девы никогда не заставят вас ждать. Вы можете на них положиться, а они взамен просят только то, чтобы и они могли на вас рассчитывать.

3. Критика – слабость Дев

Девы всё проверяют и замечают все детали. Как бы вы не чувствовали, что вы под их наблюдением, Девы относятся к себе ещё строже, чем к вам. Если вы в отношениях с Девами, вам придётся показать им нежность и заботу, которую они часто не могут предоставить сами. Самая большая слабость Дев в том, что они не прощают себе ошибки. Как их партнер, тут вы можете их поддержать и помочь.