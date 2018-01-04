Вы пытаетесь построить отношения с девами? Сперва узнайте важные пять характеристик этого знака Зодиака

Отношения с Девами могут быть хорошим опытом. Вот что вам нужно знать:
На Дев, часто навешивают ярлык, что они лишком критичны. Если вы встречаетесь с женщиной или мужчиной-Девой, то вы уже знаете, что у лапочек-Дев есть ещё очень много разных качеств. К примеру, что может выглядеть навязчиво для других, на самом деле просто отображение желания Дев помочь другим. Методичные и эффективные Девы были рождены, чтобы служить другим, и, если они вас любят, вы получите от этого много преимуществ, пишет Cluber.com.ua.
У ловких и остроумных Дев огромное количество энергии – и умственной, и физической. Это потому, что Девами правит Меркурий, планета, которая отвечает за общение и мудрость.
Девы лучше всего сходятся с другим знаками Земли, потому что у них одинаковые ценности, и со знаками Воды, потому что они также чувствительны. Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги неплохо сходятся с Девами, но знаки Воздуха и Огня могут брать верх в отношениях.
1. Девы придерживаются расписания
Когда Девы планируют свидание, они обращают внимание не мельчайшие детали. Среди всех знаков, именно Девы, вероятнее всего, отправят вам программу вечера, расписанную по минутам. Это потому, что Девы расцветают от порядка. Это помогает им чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что Девы чувствительны и романтические, они не удивят вас спонтанным свиданием. А если всё-таки удивят, можете быть уверены, что им заняло по крайней мере несколько дней тщательное планирование этого романтического жеста.
Если вы один из более активных знаков, вам может придётся слегка уменьшить вашу спонтанность ради любимых Дев. Планирование путешествия с Девами может превратиться в пытки, потому что они захотят сделать таблицу примечательных мест и всех остановок.
Девы – добрый знак, и отвечают взаимностью по принципу око за око.
2. Девы очень заботливые
Девы – это тот знак, который подарит вам на День рождения кофейник. Не потому, что вы просили кофейник, а потому что они подумали, что он вам нужен. Если вы не способны рассмотреть красоту и, да, даже романтику в их практическом жесте, то Девы могут вас разочаровать своими проявлениями любви. Но как только вы поймёте, что Девы просто хотят, чтобы всё в вашей жизни шло гладко, вы не сможете оставаться к ним равнодушными.
Вы всегда можете рассчитывать на помощь Дев в повседневной жизни. Девы отвезут вас к врачу или, если вы их попросите, купят продукты. Если Девы опаздывают на встречу с вами, то они напишут или позвонят, чтобы предупредить. Влюбленные Девы никогда не заставят вас ждать. Вы можете на них положиться, а они взамен просят только то, чтобы и они могли на вас рассчитывать.
3. Критика – слабость Дев
Девы всё проверяют и замечают все детали. Как бы вы не чувствовали, что вы под их наблюдением, Девы относятся к себе ещё строже, чем к вам. Если вы в отношениях с Девами, вам придётся показать им нежность и заботу, которую они часто не могут предоставить сами. Самая большая слабость Дев в том, что они не прощают себе ошибки. Как их партнер, тут вы можете их поддержать и помочь.
Девы также будут очень внимательны к вам. Они верны, поэтому если Девы решили быть с вами, можете быть уверены, что они уже проанализировали все ваши недостатки и решили, что они могут с ними жить. Но готовьтесь ожидать от ваших Дев много советов, просили вы о них или нет. Иногда советы нужны и обоснованы. В других случаях может выглядеть так, как будто ваши Девы лезут не в своё дело. Осознайте, что они просто хотят улучшить вашу жизнь, но не бойтесь установить границы, пока эти непрошеные советы не стали утомительными.
4. Девы – трудоголики
Девы – знак Земли, а это значит, что они погружены в физический и материальный мир. Они также перфекционисты, поэтому оторвать Деву от работы может быть непросто. Может другие знаки и выходят с работы в 6 вечера, но это не про Дев. Готовьтесь к тому, что Девы в дедлайне или работающие над завершением проекта, будут очень озабоченны и могут казаться более отдаленными, чем обычно.
Встречаясь с Девами, важно понять, что работа для них очень важна. Если им нужно работать на выходных, не планируйте свидание, чтобы отвлечь их от работы. Девы всегда пытаются улучшить окружающую среду, и, как знак Земли, они рассчитывают на материальную помощь в прямом смысле слова. Не удивляйтесь, если ваши Девы захотят получить дополнительное образование. Каким бы направление в учебе не было у Дев, вы можете быть уверенны, что оно будет практичным и поможет им получить преимущество в карьере.
5. Уважайте пространство ваших Дев
Девы – домоседы. Их пространство важно для них. У них репутация сильно озабоченных чистотой, но это из-за их практичной, ориентированной на детали природы. Девы могут не быть такими одержимыми, как о них говорят, но вы можете ожидать от них высокой организованности. Даже у Дев, которые выглядят неряшливыми, есть свое место для всего, даже если кажется, что не всё на месте.
Девы могут быть очень замкнутыми, и им не всегда комфортно в социуме. В придачу к уважению системы ваших Дев дома, важно уважать, когда Девам нужно побыть наедине и перезарядиться. Из-за их природы, они могут зарыться в работу или проекты, пока они не наберут достаточно энергии для следующего общения. Когда Девам нужно время для них самих, используйте эту возможность, что пообщаться со своими друзьями. Девы поймут, что вам двоим нужно свое собственное пространство, и когда они выйдут из своего замкнутого состояния, они примут вас назад с распростертыми объятиями.
В отношениях с Девами может не быть столько огня, как с их предшественниками Львами, но чего им не хватает в этой сфере, они компенсируют стабильностью и ответственностью в отношениях. Это не те отношения, к которым можно легкомысленно относиться, поскольку большинство Дев серьёзно относятся к своим чувствам и начинают встречаться с долгосрочной перспективой. Если вы готовы ко всей той заботе и поддержке, которую может предложить Дева, то вы оба можете ожидать длительных и счастливых отношений