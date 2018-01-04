Десять причин, почему у вас не получается построить отношения

Может ли ваше поведение быть причиной того, что вы не можете построить отношения?
Может ли ваше поведение быть причиной того, что вы не можете построить отношения?
Вам может казаться, что вы готовы, но в тоже время вы сами подсознательно саботируете все свои попытки построить отношения. Давайте посмотрим на примеры поведения, которое мешает построить вам здоровые отношения, пишет Cluber.com.ua.
10 причин, почему у вас не получается построить отношения:
Вы еще не оправились от детских травм
Психологи утверждают, что наш детский опыт влияет на формирование привязанности к партнеру во взрослой жизни. Если у вас было несчастливое детство, вам потребуется немало времени чтобы оправиться и построить здоровые отношения.
Психологи из Техасского университете A&M провели исследование, в котором приняло участие 144 пары. Они обнаружили, что у пар с невротической привязанностью было больше негативных эмоций в отношениях. У пар со здоровой привязанностью наоборот – преобладали позитивные эмоции.
Вы слишком категоричны к своим спутникам на свиданиях
Если на первых свиданиях вы не даете шанса своему спутнику проявить себя лишь потому, что вам не понравилось что-то в его поведении – это не честно по отношению к нему. Разумеется, у всех свои вкусы и вам может не нравится внешность, определенные привычки или же черты характера, и вы пытаетесь всячески избегать людей, которые ими обладают, но помните: вы тоже не идеальны. Вешая ярлык на своего спутника даже не попытавшись узнать его положительные стороны – не честно. Возможно именно по этой причине вам не удается построить отношения. Постарайтесь сфокусироваться на положительной стороне вашего партнера.
У вас завышенные стандарты
Мужчине, которого вы хотите встретить, около 40, он работает адвокатом, никогда не был женат, окончил Йель, живет в особняке, ездит на кабриолете и у него сногсшибательный пресс? Возможно, у вас не получается построить отношения, так как мужчина, которого вы ищете попросту не вашего уровня, и ничего не сможет получить взамен от вас.
Вы еще не отошли от негативного опыта прошлых отношений
В вас осталось много негатива и сожалений после прошлых отношений и именно они мешают вам построить новые. Кто захочет быть с человеком, который зациклен на негативе? Разумеется – никто. Подумайте о любом негативном опыте ваших прошлых отношений и попробуйте его отпустить. Будьте открыты только позитиву.
У вас заниженная самооценка
Еще одна причина по которой у вас не складываются ни одни отношения – заниженная самооценка. Тяжело полюбить другого человека в полной мере если вы не можете полюбить себя в первую очередь. Сначала сфокусируйтесь на себе, а уже потом – на поиске партнера.
Вы боитесь отношений
Страх мешает построить вам отношения. Вы боитесь потерять свою свободу, или переживаете, что упустите кого-то получше. Именно боязнь того, что ваши отношения сложатся, мешает вам их построить.
Вы ищете отношений с женатыми/замужними
В отношениях с женатым/замужней, конечно, есть вероятность того, что они уйдет от своего парнера. Но не стоит забывать, что вы заведомо связываете себя отношениями с человеком, который не свободен и тем самим лишаете себя шанса на полноценные отношения.
Вы не можете оставаться собой в отношениях
Никогда не жертвуйте собой ради отношений. Пообещайте себе прямо сейчас, что никогда не будете притворятся. Вы должны верить в то, что сможете найти человека рядом с которым вы сможете оставаться собой и с которым у вас получиться построить крепкие отношения.
Вы повторяете ошибки прошлых отношений
Если вы продолжаете совершать ошибки ваших прошлых отношений – вам необходимо поработать в первую очередь над собой, прежде чем начинать новые отношения. Ваши отношения не сложатся если вы будете жить в прошлом. Вашему партнеру нужно чтобы вы жили настоящим, были с ним прямо здесь и сейчас. Если вы не можете отпустить прошлое – у вас не получится построить здоровые отношения.
Ученые из Рочестерского университета и университета Джорджии обнаружили, что живя сегодняшним днем вы можете улучшить свои отношения и сделать их более счастливыми, а также лучше справляться со стрессом. Если вы отпустите прошлое и перестанете волноваться о том, что может случится в будущем – вы сможете по-настоящему наслаждаться моментами рядом с вашим партнером. Также, это поможет вам создать эмоционально здоровые отношения.
Вам сложно доверять людям
Вас можно понять. Вы не можете открыться человеку так как боитесь, что он сделает вам больно в ответ. Тем не менее, вам все-таки придется рискнуть и сделать это. Лучше испытать любовь и потерять человека, чем не испытать ничего вовсе.
Доверие необходимо для того, чтобы построить глубокие отношения. В противном случае, вы не сможете открыться человеку и сами себе лишаете шанса построить отношения.