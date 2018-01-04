Десять причин, почему у вас не получается построить отношения

Может ли ваше поведение быть причиной того, что вы не можете построить отношения?

Вам может казаться, что вы готовы, но в тоже время вы сами подсознательно саботируете все свои попытки построить отношения. Давайте посмотрим на примеры поведения, которое мешает построить вам здоровые отношения, пишет Cluber.com.ua.

10 причин, почему у вас не получается построить отношения:

Вы еще не оправились от детских травм

Психологи утверждают, что наш детский опыт влияет на формирование привязанности к партнеру во взрослой жизни. Если у вас было несчастливое детство, вам потребуется немало времени чтобы оправиться и построить здоровые отношения.

Психологи из Техасского университете A&M провели исследование, в котором приняло участие 144 пары. Они обнаружили, что у пар с невротической привязанностью было больше негативных эмоций в отношениях. У пар со здоровой привязанностью наоборот – преобладали позитивные эмоции.

Вы слишком категоричны к своим спутникам на свиданиях

Если на первых свиданиях вы не даете шанса своему спутнику проявить себя лишь потому, что вам не понравилось что-то в его поведении – это не честно по отношению к нему. Разумеется, у всех свои вкусы и вам может не нравится внешность, определенные привычки или же черты характера, и вы пытаетесь всячески избегать людей, которые ими обладают, но помните: вы тоже не идеальны. Вешая ярлык на своего спутника даже не попытавшись узнать его положительные стороны – не честно. Возможно именно по этой причине вам не удается построить отношения. Постарайтесь сфокусироваться на положительной стороне вашего партнера.

У вас завышенные стандарты

Мужчине, которого вы хотите встретить, около 40, он работает адвокатом, никогда не был женат, окончил Йель, живет в особняке, ездит на кабриолете и у него сногсшибательный пресс? Возможно, у вас не получается построить отношения, так как мужчина, которого вы ищете попросту не вашего уровня, и ничего не сможет получить взамен от вас.

Вы еще не отошли от негативного опыта прошлых отношений

В вас осталось много негатива и сожалений после прошлых отношений и именно они мешают вам построить новые. Кто захочет быть с человеком, который зациклен на негативе? Разумеется – никто. Подумайте о любом негативном опыте ваших прошлых отношений и попробуйте его отпустить. Будьте открыты только позитиву.

У вас заниженная самооценка

Еще одна причина по которой у вас не складываются ни одни отношения – заниженная самооценка. Тяжело полюбить другого человека в полной мере если вы не можете полюбить себя в первую очередь. Сначала сфокусируйтесь на себе, а уже потом – на поиске партнера.

Вы боитесь отношений

Страх мешает построить вам отношения. Вы боитесь потерять свою свободу, или переживаете, что упустите кого-то получше. Именно боязнь того, что ваши отношения сложатся, мешает вам их построить.