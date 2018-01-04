Парень раскопал могилу умершего брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год

Страшный инцидент произошёл в городе Санта-Марта, Колумбия, в канун Нового года. Молодой человек по имени Кевин Ривера пришёл домой весь грязный и с ранами на теле, после чего объяснил причину своего отсутствия за праздничным столом, пишет Life.ru.

Ривера заявил, что с самого утра раскапывал могилу погибшего два года назад двоюродного брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год. Испуганные родственники не поверили Ривере, однако вскоре отправились на место происшествия.

«Он не стал скрывать, что достал из гроба своего брата — он слишком сильно любил его и хотел побыть с ним и встретить Новый год. Вся семья в шоке», - рассказал Фредди Рангел, дядя Кевина Риверы.

Раскритиковала работу сотрудников кладбища мать погибшего: женщина возмутилась, что во время происшествия ни сторож, ни охранники кладбища не смогли предпринять соответствующих действий, чтобы обеспечить безопасность могилам.

Как сообщает Mirror, Кевина Риверу направили в психиатрическую больницу — после своего признания он стал слишком агрессивным, и родственники обеспокоились за свою жизнь.