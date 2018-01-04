«Когда я очнулся и понял, что никогда не буду ходить, я сделал ей предложение»

Скотт Хоар упал с квадроцикла на пляже Куджи к востоку от Сиднея. Парень намеревался нырнуть в океан на большой скорости, но не рассчитал глубину. Он ударился головой о песчаное дно и сломал позвоночник, пишет Life.ru.

Скотта отправили в госпиталь принца Уэльского. Пока юноша находился в реанимации, а после без сознания, его не покидала любимая девушка — 29-летняя Энджи Минукос.

Спустя два дня, как юноша пришёл в себя, он сделал предложение подруге, с которой встречался меньше года. Она согласилась, несмотря на то что несчастный случай полностью изменил их жизнь. Ведь врачи сказали, что Скотт будет парализован до конца жизни.

«Я сделал предложение Энджи через два дня, как проснулся. На тот момент мне сообщили, что моё тело ниже шеи навсегда парализовано», - говорит Скотт Хоар.

Пара познакомилась в Канаде во время путешествия. На момент трагедии они знали друг друга меньше года, но юноша признаётся что во время восстановления девушка была для него настоящей опорой, она ухаживала за ним, заботилась и не покидала его.

После трагедии австралиец создал блог, в котором рассказывает о своём состоянии, делится с окружающими, как ему удаётся справиться с переменами в жизни. Через год после несчастного случая Хоар с трудом мог говорить и похудел на 21 кг.

«На одном этапе я так расстраивался — мне требовалось 15 минут, чтобы открыть мой ноутбук, теперь мне требуется всего 15 секунд», - говорит Скотт Хоар.

Сегодня Хоару значительно лучше, он может двигать руками и самостоятельно управляет инвалидной коляской.

Спустя год после трагедии Скотт Хоар и Энджи Минукос отпраздновали свадьбу.