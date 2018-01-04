Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Богатые и красивые: смотрите, как встречали Новый год в Hilton Tallinn Park

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В новогоднюю ночь в отеле Hilton публику развлекала певица Анне Вески. Разумеется, чтобы так ярко встретить 2018 год, нужно было заплатить немаленькую сумму.

Новый год в отеле Hilton таллинцы и гости эстонской столицы встречали на 11-м этаже в Executive Lounge, где помимо аппетитных закусок и вкусных напитков гостей ждал приятный сюрприз, - денежный салют от Olympic Park Casino.

Смотрите галерею и видео!

Glamuurne Aastavahetus 2018 - Olympic Park Casino from Sinisilm Films on Vimeo.

Наверх