Богатые и красивые: смотрите, как встречали Новый год в Hilton Tallinn Park

Новый год в отеле Hilton таллинцы и гости эстонской столицы встречали на 11-м этаже в Executive Lounge, где помимо аппетитных закусок и вкусных напитков гостей ждал приятный сюрприз, - денежный салют от Olympic Park Casino.

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Glamuurne Aastavahetus 2018 - Olympic Park Casino from Sinisilm Films on Vimeo.