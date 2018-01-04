Богатые и красивые: смотрите, как встречали Новый год в Hilton Tallinn Park
4 января 2018 г., 14:41
В новогоднюю ночь в отеле Hilton публику развлекала певица Анне Вески. Разумеется, чтобы так ярко встретить 2018 год, нужно было заплатить немаленькую сумму.
Новый год в отеле Hilton таллинцы и гости эстонской столицы встречали на 11-м этаже в Executive Lounge, где помимо аппетитных закусок и вкусных напитков гостей ждал приятный сюрприз, - денежный салют от Olympic Park Casino.
Смотрите галерею и видео!
Glamuurne Aastavahetus 2018 - Olympic Park Casino from Sinisilm Films on Vimeo.