Номер 1 в Эстонии! ETV в конце 2017 года не оставил другим телеканалам и шанса

Раньше всегда лидером был Kanal 2, входящий в крупнейший медиаконцерн Прибалтики – Eesti Meedia.

Самой популярной передачей на последней неделе ушедшего года стало телеобращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которое транслировали на телеканале ETV (213 тысяч зрителей), на втором месте передача «Эстонская игра. Новогодний выпуск» (187 тысяч), на третьем месте шоу «Ärapanija 2017» (182 тысячи).

На других позициях тоже расположились программы телеканала ETV.

Среди русских передач самым популярным стало тоже обращение президента, но российского - Владимира Путина. Его смотрели активно и на ПБК (63 тысячи), и на РТР Планета (61 тысяча).