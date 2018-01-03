Номер 1 в Эстонии! ETV в конце 2017 года не оставил другим телеканалам и шанса

Рейтинг эстонского общественно-правового телеканала ETV после смены руководства стал расти космическими темпами, на последней неделе 2017 года этот телеканал стал бесспорным лидером на эстонском рынке телевещания. В период с 25 по 31 декабря в ТОП-10 самых популярных телепрограмм в Эстонии вошли все 10 проектов телеканала ETV. Такого, кажется, еще не было.
3 января 2018 г., 19:11
Раньше всегда лидером был Kanal 2, входящий в крупнейший медиаконцерн Прибалтики – Eesti Meedia.
Самой популярной передачей на последней неделе ушедшего года стало телеобращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которое транслировали на телеканале ETV (213 тысяч зрителей), на втором месте передача «Эстонская игра. Новогодний выпуск» (187 тысяч), на третьем месте шоу «Ärapanija 2017» (182 тысячи).
На других позициях тоже расположились программы телеканала ETV.
Среди русских передач самым популярным стало тоже обращение президента, но российского - Владимира Путина. Его смотрели активно и на ПБК (63 тысячи), и на РТР Планета (61 тысяча).