Наргиз и Фадеев обескуражили общественность помолвкой

Можно предположить, что снимок был сделан в новогоднюю ночь. Фадеев преподнес Закировой внушительных размеров перстень, пишет Dni.ru.

«В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку , нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой , на век обручена», – подписала снимок певица. Пользователи Сети сразу же заговорили о помолвке Наргиз и Фадеева.

«Поженили», – пишет один из комментаторов. «Прекрасная новость! Мои поздравления, счастья вам, вы его заслуживаете!» – восхищается произошедшим другой. «Вы замечательные и очень талантливые! Ждём ваших песен!» – добавляет третий.

При этом многие усомнились в том, что эта была настоящая помолвка. "Да чему удивляетесь, люди тупые просто. У них обязательно, если кольцо, значит замуж", – отметил пользователь. "Он женат!" – напомнил второй. "Читаешь некоторые комменты и удивляешься! Почему люди увидев картинку и прочитав текст не хотят думать и воспринимают все буквально?!" – чуть ли не возмущается один из комментаторов.

Судя по всему, Наргиз оставила вопросы подписчиков без внимания. Похоже, что никак на них не отреагировал и Фадеев. Остается только гадать, что означает необычная фотография.